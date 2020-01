Conmemorando sus 26 años de creación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la voz del subcomandante Moisés, rechazó los megaproyectos que pretende construir el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el sur sureste del país.

Estas obras son el Tren Maya, el corredor transístmico y la carretera transversal Pijijiapan-Palenque, entre otros. Según el líder zapatista, lucharán contra estos proyectos porque “desprecian a los pueblos originarios”.

“La hidra capitalista, la bestia destructora, busca otros nombres para esconderse, atacar y vencer a la humanidad, uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es Megaproyecto”, leyó en su discurso el subcomandante Moisés.

En su pronunciamiento también consideró que la decisión del presidente de México al pretender construir estas obras es un reto a los pueblos originarios. "No le importa lo que pensamos y sentimos, que les guste o no les guste a los indígenas, (AMLO) hará lo que le ordenó su patrón o sea el gran capital”, precisó.

Sobre la consulta previa de la construcción del Tren Maya que se realizó apenas hace unas semanas, Moises la calificó de simulación y que únicamente se informaron las cosas buenas, pero no se explicó “las desgracias” que traería para las personas y la naturaleza.

“Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir ‘así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer’ [...] está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y que no le importan las razones. Entonces nosotros los zapatistas tomamos la parte que nos toca de ese reto”, enfatizó.

Aniversario EZLN

El discurso se realizó a 26 años del levantamiento armado en la Selva Lacandona, en Chiapas, cuando un 1 enero de 1994 inició un conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno.

El enfrentamiento culmino con la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena” en donde el Estado se comprometía a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y a que gozaran de autonomía.