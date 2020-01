Una azafata lleva la cuenta a clientes: era de $23, pero recibió $2,020 de propina por Año Nuevo

Solo unas horas después de que empezara el 2020 en Estados Unidos, Danielle Franzoni (31) recibió la primera sorpresa de esta temporada.

La azafata del restaurante Thunder Bay River, ubicado en Alpena, Míchigan (Estados Unidos), terminaba de cobrar la factura a los comensales (de $23) cuando fue sorprendida con una propina impensada: $ 2,020.

“Feliz año nuevo”, escribió la pareja anónima en la cuenta. Desde luego, Danielle Franzoni no lo podía creer.

"Pero la propina era legítima y apropiada. Cosas como esta no le pasan a personas como yo”, contó la joven a The Alpena News.

Había sido un año difícil para Franzoni, quien es madre soltera y hace un año vivía en un refugio para personas sin hogar en Estados Unidos.

Con la generosidad de los clientes se había mudado a su propia casa la semana pasada, de modo que este regalo fue el “broche de oro” del año que se fue.

Ahora Danielle Franzoni planea usar el dinero para restablecer su licencia de conducir y acumular ahorros.

"No saben nada de mi historia. No saben de dónde vengo. No saben lo difícil que ha sido", dijo Franzoni sobre la pareja que dejó la información. "Realmente están haciendo esto por la bondad de su corazón".

“Ese fue mi pago por adelantado”, dijo, sonriendo. “No podría haber mejor inicio de año”.