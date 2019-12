No la dejaron subirse a una montaña rusa por su excesivo peso y hoy luce una nueva figura [FOTOS]

Una mujer de 31 años, identificada como Ashleigh Bell, le dijeron que “era demasiado grande” para subirse a una montaña rusa con sus hijos en el parque temático de Alton Towers, ubicado en el condado de Staffordshire en Inglaterra.

Tras pesar 114 kilos, Bell dejó de comer comida chatarra, porque el personal del parque le impidió entrar. “Hubo algunas veces en que me subí con los niños y el cinturón de seguridad no me cerraba correctamente”, indicó.

La agraviada comenzó a hacer dieta gracias a la ayuda de la compañía Cambridge Weight Plan por cuatro meses y logró bajar 32 kilos. Eso permitió que ahora esté pesando 82 kg.

Según el plan de la empresa, la dieta consistía en consumir un máximo de 600 calorías por día. “Siempre he sido grande, pero durante años dejé los planes nutricionales y luego luchaba por mantener mi nuevo peso”, señaló.

Ashleigh Bell también comentó cómo pasó la cena de Navidad por la dieta que estaba siguiendo: “No me he adherido al programa rígidamente, pero debido a lo que me han enseñado, he podido considerar todo y sopesar lo que no puedo comer”.

Además, la mujer afirmó que el perder peso, le devolvió su amor por las compras. “Ahora ya no tengo que ir a las tiendas preguntando si ya tienen mi talla de vestido. Yo siento que tengo más energía y confianza, pero cuando regrese a una montaña rusa con los niños y no tengamos que caminar con vergüenza, será el logro final para ambos”, manifestó.