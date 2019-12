Probablemente cuando alguien busca un perro para llevar siempre escoge al más lindo por fuera. Phoenix no es un can promedio si se mira su apariencia. Sin embargo, él es un perro igual que los demás que quiere ser amado y amar a alguien que no se deje llevar por lo que ve.

Durante un año, Phoenix anduvo deambulando por las calles como un parásito. Muchas personas le dieron la espalda ante su sufrimiento a penas lo vieron de cerca, aún cuando él solo solo buscaba un poco de comida para sobrevivir.

Las personas suelen dejarse llevar por lo que ven, por eso nadie tenía la disposición de darle un hogar al canino. Muchas veces, Phoenix fue llamado “horrible” y “monstruoso”. Sin embargo, hubo gente que sí tuvo la capacidad de fijarse en él por su belleza interior, que es la que verdaderamente cuenta.

Cuando alguien llamó para pedir ayuda, Skiatook Paws & Claws Animal Rescue en Oklahoma, Estados Unidos, no dudó en brindar su apoyo y no dejarse sorprender por su aspecto físico. Ellos se enamoraron de Phoenix a penas lo vieron y solo les importaba salvarlo de la difícil situación en la que vivía.

Tras el rescate de Phoenix, se dedujo que el perro había pertenecido a alguien. Pero, tristemente, el anterior dueño no lo pudo cuidar como se debía.

“Era piel y huesos. Podías ver todas sus costillas ”, dijo Carisa Ducharne de Skiatook Paws & Claws. “Estaba tan inflamado que no podía cerrar los ojos. Tenía tanta hinchazón e inflamación en la cara”, agregó Ducharne.

Según informó el grupo de rescate, Phoenix se encontraba feliz y no le tenía miedo a los humanos cuando fue salvado. Felizmente, su tierna naturaleza no se vio afectada por el pasado.

PUEDES VER: Perro intentó escapar del ruido de fuegos artificiales y murió a causa de una hemorragia

De acuerdo con Family Animal Medicine, quienes han trabajado arduo para ayudar al perro, cree que se podría tratar de una enfermedad autoinmune, pero no se sabe cuál es hasta el momento. Lo bueno es que Phoenix ha mejorado considerablemente su estado de salud.

“No ha hecho nada más que mejorar cada día”, dijo Ducharne. “No diría que esto es un trauma intencional, pero la negligencia está”, finalizó.

A pesar del interés de muchos por adoptar a Phoenix, el refugio ha expresado que eso podría pasar cuando esté completamente sano y listo para ir a un hogar.