Macabro crimen. Una mujer de 49 años fue detenida por la policía de Girona, España, luego de haber confesado a un periodista que este lunes ahogó a su hija en la bañera, durante una conversación vía Messenger. “Hola Albert. He matado a mi hija”, escribió la parricida.

Totalmente desconcertado, el hombre de prensa escribió un artículo en el que relata cómo vivió esos tensos momentos y ha publicado la conversación mantenida con la mujer. La parricida pasará a disposición judicial el próximo jueves, 2 de enero, según han informado a Efe los Mossos d’Esquadra.

“Le dio pastillas para dormir y luego la ahogó”

La policía trasladó a la mujer a su domicilio tras pasar unas horas en la comisaría para realizar la reconstrucción de los hechos en presencia de un juez. Donde relató que antes de ahogar a su hija de 10 años en la bañera, le suministró pastillas antidepresivas para que durmiera profundamente.

El periodista aún no logra comprender por qué la mujer le escribió a su Messenger para confesarle su horrendo crimen. “Me preguntaré muchas veces, durante los próximos años, por qué me tocó a mí. Por qué, de entre todas sus amistades reales y virtuales, Maria Ángels me escogió a mí, uno virtual que pasa de conocido”, arranca el artículo de Albert Soler.

Al preguntarle: ¿Con qué método?, la mujer añadió con total sangre fría: “No es broma. Primero pastillas para dormir y después ahogada en la bañera. Dentro de un rato aviso al vecino que es policía”, dijo la mujer.

Albert Soler, periodista del “Diari de Girona”, ha escrito un artículo en el que cuenta cómo la mujer lo contactó a través de Messenger tras matar a su hija.

Después él le preguntó por qué lo había hecho, y ella respondió: “No podía yo sola, sin su padre”, según el reporte policial, la mujer se acababa de separar del padre de la menor y no contaban con antecedentes de violencia en la unidad familiar.

Según ha explicado el periodista Albert Soler, la mujer “ha tenido problemas psiquiátricos”, ya que ella misma se los había explicado alguna vez. En la conversación se puede leer cómo este le pregunta si no estaba ingresado, a lo que ella le responde que no, que ya le habían dado de alta.

Finalmente, a las 15:00, María Ángels, le pidió el número de los Mossos para inculparse y le dio su dirección, momento en que el periodista llamó a emergencias y se dirigió al domicilio, ubicado en la ronda Ferran Puig de Girona, España, explica en su relato.