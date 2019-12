Flavio “Maraai” Sueldo era un joven jugador de la Liga de fútbol americano de Argentina, que fue atacado a cuchilladas en la localidad de Grand Bourg, a pocos metros de un cementerio de la zona.

Fue encontrado por sus propios familiares en una esquina de la calle. Rápidamente lo llevaron hasta el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias, donde estuvo agonizando durante casi una semana hasta que falleció.

Aunque las investigaciones apuntan como primera hipótesis a un intento de robo, la policía no descarta que se haya tratado de otro móvil, mientras intentan identificar a los agresores, quienes se encuentran prófugos.

Tras la muerte del jugador, y la indignación de las personas en redes sociales no se hizo esperas. En medio del reclamo de justicia tras su fallecimiento, se han hecho cientos de publicaciones recordándolo.

“La primera palabra que viene a nuestras mentes es INJUSTO. Que en algún lado alguien camine por las calles de Buenos Aires con la sangre de nuestro amigo en sus manos es además injusto, indescriptible, profundamente doloroso y además frustrante”, dijo un joven a través de su cuenta de Facebook.

Mientras tanto, otro admirador del jugador comentó: “Pero no vamos a recordar a Maraai con un post amargo, lleno de ira, no porque no duela, sino porque de eso no trató su vida. Su vida estuvo llena de apoyo incondicional, humor del bueno y deporte a la vena”.

El club deportivo Osos Polares, donde Flavio jugaba, también expresó su sentir por la pérdida de un miembro de su equipo, recalcando que era una persona extremadamente feliz, y así será recordado.