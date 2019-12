Ponen a la venta libro infantil que enseña a niños cómo ‘invocar demonios’ [FOTOS]

Gran indignación ha provocado la puesta en venta del libro infantil “A Children’s Book of Demons”, el cual enseña a niños de entre 5 y 10 años cómo invocar demonios y espíritus malignos como si se tratara de un juego, a través de los canales online de Amazon y Walmart.

“A Children’s Book of Demons” (“Un libro de demonios para niños” por su traducción del inglés), del galardonado ilustrador y director de arte Aaron Leighton, promueve el acto de invocar demonios y lo transfigura como una actividad inocua para los menores, asegurando que “convocar demonios nunca ha sido tan divertido”.

De acuerdo a la denuncia de diversas asociaciones cristianas, el texto incentiva a los pequeños del hogar a “conjurar demonios amables escribiendo sus sigilos, que sirven como un número de teléfono para comunicarse directamente con el espíritu”.

“Abre la puerta a la influencia demoníaca en la vida de los niños”, mencionó Chad Ripperger, estudioso en temas ocultistas. “En el pasado, los especialistas en la formación de las mentes de los niños señalaron que los primeros años de la vida de un niño, especialmente hasta la edad de 12 años, eran muy importantes con respecto a la formación moral del niño, ya que es durante este tiempo que los fundamentos de lo correcto y lo incorrecto se inculcan en la mente del niño”.

Sin embargo, para los no creyentes el libro “A Children’s Book of Demons” no representa un peligro real y por el contrario solo busca estimular la imaginación de los niños comunicándose con seres de fantasía. Esto podría comprobarse con la descripción que tiene la obra en su capítulo de venta:

“¿No quieres sacar la basura esta noche? Tal vez estás nadando en la tarea? ¿Quizás ese gran matón está siendo un verdadero lastre? ¡Toma tus lápices de colores y tus habilidades para dibujar sigilos y marca algunos demonios! ¡Esta parodia paranormal está repleta de espíritus divertidos más tontos que atemorizantes!”

Estamos seguros que más de un lector tendrá un ‘diablillo’ corriendo por todos pasillos y escaleras, pero, ¿se animaría a comprar el libro para el engreído del hogar?