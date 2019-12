Un músico transgénero canceló un concierto en la localidad de Andover del condado de Hampshire en Inglaterra, luego que le hayan dicho que era ilegal que use el baño de damas.

Según informó Metro, el gerente del concierto le consultó a la guitarrista de la banda Brasher, Amelia Pereira, si tuvo “un cambio de sexo completo”, antes que salgan a la escena. Ante la pregunta, el músico decidió no tocar tras considerar como “transfóbicos” los comentarios que recibió.

PUEDES VER: Mujer usó crema para la piel traída del extranjero y terminó en coma

“Nunca he estado en una situación como ésta desde que salí a tocar. Jamás me habían retado en un baño, así que me sentí enojada y decepcionada”, manifestó.

Pereira afirmó que en sus dos últimos años vive como una mujer e indicó que el gerente le habló, debido a que un cliente se quejó de que ella estaba usando el baño de damas. Segundos después, el sujeto le dijo que mejor vaya a los servicios higiénicos de los discapacitados.

“Es ilegal que alguien diga qué instalaciones puedo usar. Las personas transgénero tienen características protegidas bajo la Ley de Igualdad 2010”, enfatizó.

El músico transgénero decidió, junto con su grupo, guardar sus instrumentos e irse del concierto. “No quería estar en el mismo edificio de alguien que me apartó tan fácilmente para apaciguar a su clientela sexista y transfóbica”, añadió.

Un portavoz del local donde se iba a realizar el concierto señaló que, tras una investigación, hallaron que sí se hicieron comentarios incómodos, “pero nunca fue un ataque personal por parte de los trabajadores de la empresa”.

Amelia Pereira instó a sus seguidores en no discriminar a las personas de la comunidad: “Sé un aliado para las personas trans. Alza la voz y habla en contra de la ignorancia y los prejuicios. No hay lugar para la transfobia o la discriminación en una sociedad moderna”.