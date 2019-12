Greta Thunberg: “Hablar con Donald Trump habría sido perder el tiempo”

Greta Thunberg, la joven activista ambiental, dijo en entrevista radial con la BBC que hablar sobre calentamiento global con el presidente Donald Trump en la Cumbre Climática de la ONU hubiera sido una “pérdida de tiempo”, ya que este no le habría prestado atención.

La activista sueca respondió así a la pregunta de si habría conversado con Trump en la pasada Cumbre del Clima de Madrid 2019. “Sinceramente, no creo que le habría dicho nada porque obviamente no está escuchando ni a los científicos ni a los expertos, entonces ¿por qué me escucharía a mí?”, sentenció Greta.

“No escucha ni a los científicos. Así que probablemente no le habría dicho nada, habría perdido mi tiempo”, agregó.

Donald Trump y el calentamiento global

Donald Trump ha cuestionado los estudios que alertan sobre el cambio climático y retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París del 2015 que busca refrenar el calentamiento global. Cabe destacar que Estados Unidos es responsable del 13% de las emisiones globales, el segundo mayor emisor del mundo después de China.

Trump dijo en Twitter que la adolescente sueca debía trabajar para superar sus problemas de ira.

Este mes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que Greta Thunberg era una “mocosa”. Ella condenó la violencia contra los indígenas que fueron asesinados en la Amazonía.

La ambientalista de 16 años señaló que le parecían graciosos los ataques personales en su contra y dijo que esperaba regresar a su vida normal.

“Esos ataques son graciosos porque obviamente no significan nada”. “Quiero decir, por supuesto que significan algo: están asustados de los jóvenes que exigen cambios que ellos no quieren hacer, pero simplemente prueban que de hecho estamos haciendo algo y que ellos nos ven como una amenaza”, mencionó Greta en respuesta a los ataques recibidos.

’Fridays for Future’. Foto: AFP.

El poder de la juventud

Greta Thunberg llamó la atención mundial cuando comenzó una campaña a los 15 años en la que dejaba de ir a la escuela cada viernes para protestar fuera del Parlamento sueco. Esas manifestaciones inspiraron a millones de jóvenes a demandar acciones más efectivas contra el cambio climático.

Actualmente, Juventud por el Clima (Fridays for Future en inglés), es un creciente movimiento internacional principalmente estudiantil que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático.