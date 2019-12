Un policía de Estados Unidos le disparó hasta en tres ocasiones con su arma de electrochoque a una mujer que se negó a permitirles el acceso a su casa, sin una orden de registro, para buscar a uno de sus nietos, en un hecho ocurrido precisamente el día de su cumpleaños.

El 26 de diciembre pasado oficiales acudieron a la casa de Barbara Pinkney en la ciudad de Bradenton, estado de Florida, en busca de su nieto, Tevin Turner, quien era perseguido por violación de libertad condicional al portar un arma de fuego, informaron medios locales.

PUEDES VER: Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja dos muertos y un herido

Los agentes pensaban que estaba en la casa de Pinckney porque coincidía con la dirección de lugar de domicilio registrada por Turner. La mujer lo negó, pero el efectivo aun así quiso entrar a revisar la vivienda, por lo cual la dueña le exigió una orden de registro y le respondieron que bastaba con la orden de arresto que tenían.

Pinkney insistió en su negativa e incluso intentó impedir que los agentes entraran, y fue en ese momento en que le disparó con su arma táser en un brazo, sin que diera resultados. Luego le disparó dos veces más en la espalda y con la ayuda de otro policía, lograron inmovilizarla.

“Simplemente se abrió paso. De alguna manera u otra me agarró del brazo, no sé cómo sucedió eso, pero me agarró del brazo. Lo siguiente que sé es que escuché un golpe. Me disparó en el brazo”, declaró Pinkney a ABC.

La anciana fue arrestada bajo los cargos de obstrucción y resistencia. Fue liberada con una fianza de mil dólares, pero aun deberá presentarse ante un tribunal el próximo 17 de enero.

La indignación en redes sociales provocó un aluvión de críticas contra la Policía estadounidense y para este martes en la noche un grupo activista organiza una marcha para mostrar su apoyo a Barbara Pinkney.