Revelan que el abogado personal de Trump conversó con Maduro sobre su salida del poder

Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó por teléfono con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de una negociación para propiciar una salida por la “puerta trasera” del líder chavista.

Según el diario estadounidense The Washington Post la llamada se realizó en septiembre del año pasado, en un momento en que Trump aun no arreciaba en sus sanciones en contra del régimen chavista y Maduro aun era reconocido por la comunidad internacional como jefe de Estado.

“No está claro por qué Giuliani se involucró en las negociaciones por la puerta trasera con el presidente de Venezuela o el alcance de su papel”, refirió el famoso medio en su reporte publicado el domingo.

No trascendió los detalles de la plática entre las partes, en la que también participó el republicano Pete Sessions, quien en ese entonces era parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y meses antes había estado en Caracas reunido con Maduro.

La intención del abogado personal de Trump era desarrollar un esfuerzo diplomático para sacar del poder al heredero político de Hugo Chávez y así reabrir a Venezuela, país rico en recursos naturales, a los negocios con las empresas occidentales.

De acuerdo a un ex alto funcionario de la Administración Trump, las autoridades en la Casa Blanca no sabían porqué Giuliani, exalcalde de Nueva York que no tiene un cargo gubernamental, estuvo involucrado en una conversación de ese tipo.

“La historia de las conversaciones detrás de escena con Maduro ofrece otro ejemplo en el que el abogado personal del presidente se alineó con los intereses privados para tratar de influir en la política exterior de Estados Unidos”, añadió el Post.

Rudolph Giuliani es señalado por presuntamente haber presionado a Ucrania para investigar a uno de los principales oponentes de Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2020, parte de la trama que desencadenó en el juicio político contra el republicano.