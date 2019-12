Caso Susan Smith: 25 años después, mujer aún lamenta asesinar a sus hijos

Susan Smith, la joven madre que se hizo conocida en televisión nacional, por salir llorando y rogando por el regreso de sus niños secuestrados; poco después, se descubrió que ella mató a sus dos pequeños, hoy se confiesa y dice que llora cada Navidad tras las rejas desde hace 25 años.

Según las nuevas declaraciones a la revista People, “Las vacaciones la llenan de culpa y arrepentimiento, ella llora por sus hijos cada Navidad. Ella sabe que hizo lo más horrible que se pueda imaginar, y eso la destroza todos los días. Ella es un alma torturada”.

La historia comienza años atrás, se registró una llamada de emergencia al 911, “Hay una señora que dice que unos tipos se llevaron su carro con sus dos hijos. Ella está histérica”, Susan llego a la casa de su vecina Shirley McCloud, y fueron ellos quienes dieron parte a la policía.

Mientras llamaban a la policía, Susan continuaba su recuento: “Un hombre se le aproximó en un semáforo en rojo y se metió en su carro, apuntándole con una pistola en la cabeza. Me dijo que manejara. Seis millas afuera de la ciudad el hombre me bajó del auto y no me permitió llevarme a los niños". Antes de que la policía llegara los McCloud fueron hasta esa carretera, esperando que el secuestrador los hubiera dejado en el camino. Ese fue el comienzo de una búsqueda nacional para encontrar a los menores.

Después de una separación con el padre de sus hijos, Susan comenzó un romance con Tom Finlay el hijo del dueño de una planta textilera donde ella trabajó como secretaria. Una semana antes de la desaparición de los niños, él le escribió una carta: “Quiero estar contigo, pero no estoy listo para la responsabilidad de una familia”.

Poco después, cuando se conoció el crimen, Finlay imprimió una copia y se la dio a la policía. “En ningún momento yo sugerí que los niños fueran un obstáculo en la relación”, dijo en su declaración. Al verse acorralada, la mujer confesó, estar agobiada por las deudas, su fracaso matrimonial y sus fallidas relaciones románticas.

Tiempo después, un juez condenó a Smith por dos cargos de asesinato y la sentenció a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Smith ha sido objeto de múltiples acciones disciplinarias desde que fue a prisión; sin embargo, ha sido sancionada cinco veces en los últimos nueve años por varias violaciones de las reglas, incluida la posesión de drogas y la automutilación.