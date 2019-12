Ellas no podían concebir y soñaban con ser mamás: quedaron embarazadas al mismo tiempo

En Nueva Jersey (Estados Unidos), Micki Berg, Amie Thomas, Kristin Matty, Kristen Heller y Celeste Zazzali cumplieron el sueño de convertirse en mamás “al mismo tiempo”.

Parece mentira, pero no: las cinco se conocieron en una clínica dirigida por los Asociados de Medicina Reproductiva de Nueva Jersey (RMANJ). Quedaron en cinta el mismo verano.

Desde entonces han compartido muchas cosas, organizaron sus baby showers y ahora quieren ayudar a otras mujeres de Estados Unidos y el mundo que están luchando por concebir.

La primera en recibir la noticia fue Celeste, en junio de 2016. Semanas después, Kristen descubrió que también estaba embarazada y dos semanas después, Amie, Kristin y Micki también supieron que estaban esperando.

La historia de cinco mujeres que quedaron embarazadas el mismo verano tras recurrir a una clínica de fertilidad. Foto: Mirror.

Lo difícil que concebir mediante FIV

A Amie (36), consejera de escuela, los médicos le habían dicho que su mejor oportunidad para tener un bebé sería con FIV; su esposo Philip (36), profesor, tenía esperma “anormal”.

“Fue muy difícil, estaba muy estresada. La gente no conoce los términos, como folículos y revestimiento. Fue difícil incluso hablar con amigos que no estaban pasando por problemas de fertilidad", contó a Mirror.

Celeste, maestra de música de 37 años, madre de Annarose, había estado tratando de tener hijos con su esposo John, de 39 años, también profesor de música, durante tres años cuando conoció al grupo.

Acababa de perder a sus gemelos: Robin a las siete semanas y Rosa, a las 30.

“Solo estar en el grupo ayudó. Las otras personas eran comprensivas y sabían por lo que estaba pasando sin que yo entrara en toda la historia de fondo. Por mucho que mis amigos quisieran apoyarme, a menudo no sabían qué decir", comentó.

Micki (34), madre de Colton y Emma, ​​luchó por concebir después de que le diagnosticaron la enfermedad de Graves, que vuelve irregular la menstruación; además fue diagnosticada con una reserva ovárica disminuida.

“Seguía regresando mes tras mes. Hablamos sobre asuntos médicos y emocionales, lo difícil que era ver a otras mujeres embarazadas y la ansiedad de celebrar las fiestas cuando su familia no es lo que usted quiere que sea", señaló.

“Nuestros niños serán amigos”

Kristin, gerente de proyectos en una empresa de contabilidad, se encontró en el grupo porque su esposo Greg Matty, de 37 años, representante de ventas de una empresa cárnica, tenía un bajo conteo de espermatozoides tras someterse a un tratamiento de radiación para el cáncer testicular.

“Al principio me sentí rara por ir al grupo porque sabía que la mayoría de las mujeres estaban allí por problemas reproductivos”, agregó.

Kristen, la madre de 45 años de Adam y Mason, estaba pensando en recurrir a la FIV sin pareja cuando conoció a Kristin, Amie, Micki y Celeste.

“Fue una circunstancia diferente que me trajo allí. No pensé que las probabilidades estaban a nuestro favor de que los cinco tuviéramos bebés. Mi temor era que uno de nosotros no se convirtiera en madre", contó.

Todas ellas ya están “graduadas” del grupo de apoyo. Se ven regularmente y no tiene dudas de que Annarose, Adam, Layla, Penélope y Colton —sus retoños— crecerán para ser amigos.