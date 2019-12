Madre de 8 hijos consigue asilo en Estados Unidos tras ser víctima de violencia de género [VIDEO]

Una madre de ocho hijos, sufría de violencia machista en su país, y tras una dura batalla, ha logrado obtener asilo político en Estados Unidos, a pesar de que el presidente norteamericano Donald Trump ha tratado de restringir este amparo para migrantes maltratadas.

A Julia Margarita Tomas, de 34 años, un oficial de inmigración le aprobó la solicitud de amparo político, luego de comprobar que su vida correría peligro de volver a su país tras las amenazas de muerte que recibió de su esposo.

“Me dijo que yo algún día tenía que volver a Guatemala y que vería lo que me iba a pasar. Siempre me amenazaba y me pegaba con un machete, todo eso frente a mis hijos”, contó la mujer que huyó de su país hace 3 años junto a su hijo de 5 años.

Los abogados de la mujer señalaron que dicho amparo migratorio también beneficia sus ochos hijos, de los cuales siete aún continúan viviendo en Guatemala.

Alex Gálvez, quien representó a Julia, señala que este logro podría ser uno de los últimos casos que sean aprobados bajo el argumento de violencia machista vivida en el país de origen, debido a la intervención de la Administración del presidente Donald Trump para restringir la protección de asilo en favor de mujeres víctimas de violencia.

Además, el abogado asegura que el gran logro en el caso de su representada se debe a que fue un oficial de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía quien le concedió el beneficio migratorio.

“Es la prueba de que las víctimas de violencia de género tienen casos creíbles, además es muy difícil que pueda revertir su decisión”, insiste. Lo más importante para Julia es que podrá reunirse con los siete pequeños que tuvo que dejar en Guatemala.

Mientras tanto, su agresor se encuentra desaparecido desde hace un año, desde que la policía lo obligó a salir de su casa por intentar matar al hijo mayor con un machete.

“Si no es por lo vecinos, lo mata. Desde enconces están solos en Guatemala. Mi mamá ya murió y no tengo más familia”, cuenta Julia, quien espera abrazarlos en la próxima Navidad, ya que el proceso de reunificación se tarda aproximadamente un año.