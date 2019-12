En la localidad de Axminster del condado de Devon en Inglaterra, una persona transgénero llegó a mandar miles de tarjetas de Navidad a personas de la comunidad LGTBI, debido a que varias de éstas no son aceptadas por sus familiares.

El joven transgénero de 21 años, identificado como Ellis Roberts-Wright, comenzó este proyecto desde su vivienda llamado Rainbow Cards. En su primer año, llegó a enviar 30 tarjetas a personas de diferentes países.

“Este proyecto comenzó como un pensamiento fugaz: una comprensión horrible de lo diferente que se sentiría la Navidad si mi familia no me hubiese mandado tarjetas. Sabía que no podría reemplazar a los parientes de alguien, pero pensé que podría llegar con un poco de amabilidad y ayudarlos a sentirse parte de una familia más grande”, manifestó Ellis Roberts-Wright para Cards Poryect.

Luego que su propósito haya prosperado, en su segundo año llegó a mandar 4000 tarjetas de Navidad a otras personas de la comunidad LGTBI de 30 diferentes países. Y en el 2019, mandaron alrededor de 8000 cartas.

“Desafortunadamente, los costos de envío se acumulan rápidamente, sobre todo cuando se envían cientos de paquetes a nivel internacional”, agregó Ellis.

PUEDES VER: Liberan a mujer que tenía 26 niños escondidos en un sótano y en condiciones inhumanas

Cabe indicar que las tarjetas de Navidad que mandó, logró costar más de 2000 libras esterlinas (2616 dólares) en tarifas postales. Por ello, el joven enfatizó en que necesitan apoyo para que puedan recaudar más fondos.

Asimismo, y según The Mirror, a Ellis le preguntaron del por qué hace esto, a lo que él respondió: “La gente no entiende que, las personas que no reciben tarjetas de Navidad, es porque tienen un síntoma de un rechazo mucho mayor. Su familia ya no las ama y mucho menos las apoya”.