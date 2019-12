Carolina Díaz Verá, titular del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, dictó prisión preventiva para seis Carabineros de Chile acusados de los delitos de tortura y abuso sexual contra Josué Maureira (21), estudiante de medicina de la Universidad Católica.

En plena convulsión social en Chile, el joven denunció hace dos meses haber agredido por uniformados de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

Dos de los detenidos fueron formalizados por el delito de tortura calificada por una situación de abuso sexual agravado, por el supuesto uso de un elemento contundente para abusar de Josué Maureira.

Los testimonios de la víctima, junto con los exámenes físicos que se le realizaron y las imágenes de las agresiones, “son suficientes” para dar curso a la investigación, señaló la magistrada.

También confirmó que tres de los imputados lo aprehendieron y llevaron hasta el carro policial, donde se burlaron de que llevara las uñas pintadas y lo obligaron a reconocer su orientación sexual.

“Entre dos Carabineros me bajaron los pantalones, mi ropa interior y me agredieron sexualmente. [...] Sé quienes estaban presente, pero no sé quien lo hizo. Me pongo a llorar porque pensaba que mi vida se acababa, que no iban a parar hasta que me desangrara”, contó Josué Maureira.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el joven “fue sometido a graves vejámenes constitutivos de tortura".

"Lo más grave son las vejaciones de índole sexual, lo obligaron a desnudarse, sin ropa interior; y estando esposado y golpeado, entendemos que fue objeto de abuso sexual por parte de Carabineros con el bastón de servicio”, detalló el organismo.

La solicitud del Ministerio Público de Chile se extenderá durante los 120 días que dure la investigación.

Habla fiscal que dictó prisión preventiva

“Hay abuso de poder, lo que obviamente hace más reprochable la conducta, y eso ocurre tanto en el estado de excepción como en otras conductas que se han visto formalizadas respecto a funcionarios de Carabineros o de otras instituciones en cuanto a la violencia policial o institucional”, declaró la fiscal Díaz.

“Básicamente las pruebas que fueron expuestas en la audiencia consisten en declaraciones de la víctima, de testigos presenciales, y también todos los antecedentes recabados por el departamento de Asuntos Internos de Carabineros, que ha colaborado activamente en esta investigación, con mucha celeridad para determinar la participación de los funcionarios que se encontraban en la unidad policial cuando esto ocurre”, aseveró.