Carlos Quiroga es un vecino de la localidad de Hilario Ascasubi, una localidad cercana a Bahía Blanca en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que sorprendió al anunciar que ofrece su automóvil como recompensa para recuperar a su mascota.

La mascota en cuestión es un perro llamado Falucho, y es tanto el afecto que posee Carlos Quiroga hacia el animal que no escatimó en poner como premio el vehículo que utiliza para desplazarse al trabajo cada día, un Volkswagen Gol GL.

“A Felucho lo crié desde muy chico con una mamadera, dándole leche porque se lo sacaron a la madre. Me lo regaló mi papá cuando él tenía apenas 39 días de nacido”, relató Carlos Quiroga durante una entrevista a Telefe Bahía.

“El vale mucho más que un auto. Es un regalo y lo aprecio un montón. El vehículo es lo único realmente de valor que tengo para dar porque no tengo efectivo”, agregó. Según enfatizó el joven, Felucho desapareció entre las nueve y diez de la noche de la puerta de su casa.

“No puede ser que haya tanta maldad y que no tenga que pagar por lo de uno mismo. Me hicieron mucho daño robándomelo. Lo único que quiero es llegar a él y que no me lo devuelvan”, sostuvo.

Asimismo, Carlos Quiroga también publicó en su cuenta de Facebook que su mascota habría sido hurtada, por ello, brindará su auto a quien le de la dirección de Felucho. “Me destruyeron sacando el perro. Por qué no vinieron y me pidieron una cría antes de robármelo”, se lamentó.