Joven con Síndrome de Down se convirtió en “múltiple campeona de natación”

La actual campeona en el Open Europeo, en la modalidad de técnico y artístico, Jacinta Martínez espera participar en Los Trisome Games 2020 y mantener su título de “Múltiple Campeona de Natación" en Argentina.

Jacinta comenzó en el mundo del nado en el 2016 y de ahí en adelante, nada ni nadie la detuvo. Al principio, practicaba tres veces a la semana y 40 minutos por día, luego fue incrementando sus horas y días de clases hasta que Gabriela Vigliano, la vio moverse dentro del agua y la invitó a sumarse a la disciplina de nado sincronizado que la terminó por conquistar.

PUEDES VER: Cae exentrenador de Taekwondo que abusó sexualmente de sus alumnos y grabó su repudiable acto

“Me encanta hacer nado sincronizado. Desde que era pequeña fui a natación. Mi mamá me llevó cuando tenía 4 años, me soltó en la pileta y yo me puse a nadar debajo del agua y ella pensó que me estaba ahogando, pero no: estaba nadando. Eso fue una parte. La otra fue cuando hice baile clásico, donde mi primer baile hice de ‘conejito’ a los 5 años. Y cuando se juntó natación con baile clásico. Se formó lo que más me encanta en este mundo, que es el nado sincronizado”, describe Jacinta.

Raquel y Ricardo, sus padres e Hilario, su hermano, son las personas que más la han apoyado, al principio con un poco de miedo pues creían que la discapacidad intelectual que tiene Jacinta sería un impedimento para realizar natación; sin embargo, se equivocaron y ahora tienen un motivo más por el que enorgullecerse de su hija.

Jachu, como le dicen ellos, festejó por duplicado en el Campeonato Europeo para personas con Síndrome de Down de Cerdeña, Italia, pues logró subirse a lo más alto del podio.

Jacinta Martínez.

Sus padres son los que costean todos sus gastos, desde las clases de natación, las giras, el uniforme, entre otros. Con tal de ver a su hija cumplir sus sueños. Sin embargo, también se lamentan el poco apoyo del estado argentino para con los chicos que padecen de este trastorno genético.

“No hay muchas personas capacitadas para entrenarlos y seguir ampliando el deporte. Quiero que el deporte crezca, quiero que el deporte vaya para adelante. Soy madre y si bien lo hacemos junto a su padre por el amor que le tenemos a nuestra hija, estamos muy solos para todo el empuje que hay que hacer”, señaló Raquel.