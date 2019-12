A treinta días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un hombre que ha sido identificado como Jaime Álvaro Rivera Gómez ha sido denunciado por acoso, por su expareja sentimental, quien afirma que la está siguiendo durante seis meses en Ciudad de México.

La mujer sostiene, además, que, debido a que no muestra signos de haber sido golpeada, las autoridades no han recibido todas sus denuncias, pues en esas condiciones no se podría hacer “nada”.

Por su parte, la mujer ha intentado que su situación se conozca, pues el sujeto la habría estado acosando en varios lugares, como afuera de su trabajo y de su casa. “Si me atreví a hacer público mi caso a exhibir cara y nombres es porque no quiero que ninguna otra mujer viva lo que vivo yo”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un documento difundido por ella con fecha del 18 de setiembre de este año, se lee que aceptan su denuncia por acoso, pero la orden de restricción aún no ha sido admitida.

PUEDES VER: Famosas que fueron víctimas de violencia física y psicológica

La mujer ha hecho públicos varios videos en donde se observa al sujeto observándola, tomándole fotos y grabándola en video. Por su parte, ella intenta botarlo del lugar sin recibir ningún tipo de ayuda. La mujer llega a decirle que se largue, a lo que el hombre responde con una sonrisa y se retira del lugar sin un rumbo claro.

Este caso a despertado la indignación de los usuarios de Twitter, en donde la mujer ha difundido los videos. Sin embargo, también ha recibido cuestionamientos y ofensas, pues no creen en su versión. A pesar de ello, se ha generado una campaña de divulgación y reclamo vía redes sociales con un hashtag con el nombre ‘Yo sí te creo’.