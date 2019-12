Por medio de un video, una usuaria del Metro de la Ciudad de México, denunció la falta de apoyo por parte de los policías luego de ser acosada sexualmente en uno de los vagones.

En las imágenes, se puede apreciar como la mujer exhibe a los oficiales de policía por rehusarse a darle apoyo y capturar a los dos sujetos que la violentaron dentro del Metro a vista de todas las personas.

PUEDES VER: Le piden matrimonio en Nochebuena y su novio muere durante Navidad

En el video se escucha claramente cómo la mujer les recrimina su pésimo accionar y ellos le responden que no estaba golpeada ni arañada por lo que no podían hacer nada.

Sin embargo, la víctima insistía en que había sido agredida y uno de los policías le contesto “Te la comes”, según informaciones de Televisa.

“Esta oficial me dijo que si me quitaron algo, que si me hicieron algo. Este oficial me comenzó a decir: 'te la comes'. No sé qué significa que si me la como", dijo la víctima.

Algunos internautas han manifestado su molestia por el terrible accionar de los policías, inclusive manifestaron que deberían ser retirados de sus puestos pues no consideran que una mujer deba estar golpeada o con claros signos de violencia para recibir la denuncia correspondiente.

Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, pero se espera lo hagan a la brevedad posible.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta setiembre 2019, la cifra registrada es de 38 mil 357 carpetas de investigación, lo cual implica un promedio de cuatro mil 265 casos por mes.