Un hombre fue sentenciado a cadena perpetua después de robar una billetera con 9 dólares en el estado Alabama, Estados Unidos. El caso fue denunciado por la periodista Beth Shelburne por medio de su cuenta de Twitter luego de realizar una entrevista al acusado.

Willie Simmons fue declarado culpable cuando tenía 25 años por un robo de primer grado en 1982. Desde entonces permanece encerrado en la cárcel. Los usuarios rechazaron la sentencia contra el acusado.

Según Shelburne, Simmons fue procesado bajo la ley de delincuentes habituales del estado de Alabama debido a que ya tenía varias condenas por robo. Simmons detalló que cuando hurtó la billetera se encontraba drogado y lo capturaron a unas pocas cuadras del hecho.

Además contó que su juicio solo duro 25 minutos y que su abogado decidió no llamar a ningún testigo a su favor.

“El señor Simmons no negó sus delitos, y no estoy escribiendo esto para argumentar que es inocente. Ha pagado sus delitos con toda su vida adulta, desechado como si no valiera la pena la redención. Me asquea pensar en cuántas otras personas están almacenadas en prisión, olvidadas”, escribió para periodista sobre el caso de Willie Simmons.

PUEDES VER Sentencian a pastor evangélico a 1008 años de prisión por abuso de 12 adolescentes

Por otro lado, el hombre no ha recibido visitas desde el 2005 después de la muerte de su hermana. Señaló que se encuentra solo y que no nadie a quién llamar. “A veces siento que estoy perdido en el espacio exterior”, agregó.

Simons aceptó que todos sus delitos fueron cometidos bajo los efectos de las drogas y se ha arrepentido. No ha probado alcohol ni drogas desde hace 18 años y no ha recibido citaciones disciplinarias. Ha presentado varios recursos de apelación a su condena, pero todos han sido denegados. “Mi esperanza es salir de aquí”, finalizó.