Un grupo de ladrones atacaron a dos sujetos en las vísperas de Navidad en Nueva York, Estados Unidos. Después de la violenta agresión, los delincuentes escaparon con tan solo 1 dólar, según informes de medios locales.

El asalto ocurrió en una de las calles de El Bronx, distrito de Nueva York que posee las tasas de criminalidad más altas en comparación con otras ciudades estadounidenses. Las imágenes del atraco fueron registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

En el video se puede observar a los criminales acercarse a dos sujetos, uno de 20 años y otro de 60, quienes se encontraban afuera de una sucursal de Mc Donalds, alrededor de la 1:00 a.m. (hora local). Uno de los agresores coge a una de las víctimas por la chaqueta y lo hace dar varias vueltas antes de lanzarlo al pavimento y patearlo.

Mientras el delincuente continúa dándole una serie de golpes en la cabeza al joven, otro asaltante llega al lugar corriendo desde el otro lado de la calle para apoyar en la salvaje golpiza.

Instantes después, interviene una tercera persona en el ataque portando un gran objeto en sus manos, que al parecer es un bote de basura de metal. Hasta el momento no se han publicado otras imágenes sobre el robo en la ciudad de Nueva York.

The New York Post reportó que una de las víctimas terminó gravemente herida en el ataque y fue llevada al Hospital Lincoln, mientras la segunda persona quedó con lesiones leves. De acuerdo a las pesquisas, los sospechosos aún no han sido identificados.