Guaidó garantiza que logrará su reelección: “Tenemos muchos más votos de los necesarios”

El jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que tiene todas las garantías para ser reelegido como la cabeza del Poder Legislativo en enero próximo, a pesar de las recientes medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro contra sus colegas.

En una entrevista concedida el miércoles al diario español ABC, el líder opositor deslegitimó la amenaza de la bancada chavista en el Parlamento de no permitir que los diputados en el exilio puedan votar a distancia; como decidió la mayoría de la Cámara.

“La reforma del reglamento fue aprobada con 93 diputados por mayoría y no pueden impugnarla con un tribunal usurpador”, resaltó Guaidó, quien indicó que para avalarla solo necesitaban 84 votos, por lo cual “tenemos mucho más de lo necesario para la reelección en la presidencia de la AN y la presidencia interina”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el pasado 19 de diciembre la norma adoptada por el Parlamento que modifica su reglamento para permitir que voten de forma virtual quienes están fuera del país “por motivos de persecución política u otra de fuerza mayor”, una situación en la que se encuentran varios de los legisladores.

Uno de los riesgos que sobrevuelan en caso de que los parlamentarios no puedan votar de forma virtual es que el presidente de la AN, Juan Guaidó, cuyo mandato debe ser renovado el 5 de enero, no obtenga los votos suficientes para continuar en el cargo.

“Sabemos que van a intentar arrebatar nuestras facultades, como lo han venido haciendo desde 2015, cuando ganamos las legislativas. Vamos a avanzar. Tenemos la mayoría absoluta y la vamos a ejercer a plenitud”, resaltó Guaidó, reconocido por casi 60 países como presidente encargado de Venezuela.

Algunos legisladores también han sido privados de libertad, a pesar de gozar de inmunidad parlamentaria, por lo cual la oposición ha denunciado que el régimen de Maduro intenta de todas las formas posibles evitar que Guaidó siga al frente de la AN.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que cierren el Parlamento, también fue enfático: “Vamos a sesionar como sea y donde sea, hasta debajo de un puente si es necesario. Nadie nos va a impedir ejercer nuestro deber y derecho de legislar según el mandato del pueblo que nos eligió”.