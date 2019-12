Un hombre de 70 años en Estados Unidos se coronó como “el boxeador activo más veterano de la historia” en los Guinness World Records tras vencer a un oponente mucho más joven que él.

Sin embargo, la historia de Albert Hughes Jr. y el deseo de inmortalizar su nombre en el box mundial es aún más conmovedoras.

Albert Hughes Jr. se propuso el desafío de subirse a un ring después de haber estado inactivo por casi 40 años para homenajear a su hijo, un exmilitar en recuperación por problemas de adicción.

El hombre de 70 años, que había participado en competiciones de boxeo entre los años 1975 y 1983, junto a Albert Hughes III, su descendiente, entrenaban constantemente en un granero familiar ubicado en la carretera Parker City, en Indiana, Estados Unidos.

Hughes III se sentía feliz porque iba a ser parte de la cartelera histórica de su padre en Indianapolis. Sin embargo, un fatídico día este decide quitarse la vida.

“Cuando ocurrió su suicidio pensé en no realizar el combate. Dije ‘Diablos con eso’. Pero luego pensé que en los últimos meses él estaba vivo, se jactaba tanto de mí, estaba orgulloso. Así que seguí pensando en la pelea y finalmente llegué a la conclusión de que debía hacerla", explicó Albert Hughes Jr. en entrevista con el diario local IndyStar.

Además, agregó que tomó la tragedia como un impulso para honrar el sueño que había forjado junto a su hijo. “Me paré frente a sus cenizas y le dije: Hijo, voy a hacer esto por ti, porque realmente querías que lo hiciera”, puntualizó.

La batalla se dio el 14 de diciembre en el Tyndall Armony de Indianapolis, Estados Unidos.

El rival de Albert Hughes Jr. fue el pugilista de 43 años Tramane Towns, quien inició su carrera en 2006 y en sus siete últimas presentaciones nunca tuvo una victoria.

El ahora boxeador activo más longevo debutó en 1975 y realizó 21 combates hasta 1983. Tiene 11 victorias, 7 derrotas y 4 empates en su haber.

No soy un bailarín elegante, ni Sugar Ray Leonard, ni Muhammad Alí. Simplemente mantengo la postura, me muevo y me muevo”, dijo al medio de los Estados Unidos el hombre que, tras haber ganado la pelea, tomó las cenizas de su hijo y las paseó por todo el ring.