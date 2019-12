Un tribunal de Santa Cruz (Chile) absolvió a un hombre que era acusado por tráfico de drogas debido a que cultivaba marihuana en el interior de su hogar, la cual era utilizada para el tratamiento de su hijo con autismo.

Rodrigo Barraza cultivaba cannabis para fabricar aceites que empleaba como medicinas para su hijo de 9 años de edad, asegurando que su administración producía mejorías en el comportamiento del menor. “Empezó a responder super bien, el estimulo fue bueno, empezó a comportarse mejor en el vehículo sobre todo, porque igual tenía problemas”, indicó.

El señor fue detenido y enfrentaba la posibilidad de ser condenado hasta por seis años de cárcel. “Lo pasé mal con mi hijo, no saben lo que se siente pasar encerrados con él, sin poder hacer nada sin ayuda de nadie", relató el hombre.

Katherine Gajardo, madre del niño, sostuvo que ella y su esposo fueron maltratados pese a haber presentado todos los papeles médicos. “Hemos sido tratados como delincuentes en todas las audiencias que hemos tenido en Píchilemu, nos han tratado casi de asesinos que hemos querido matar a nuestro hijo con la utilización de la cannabis medicinal para él", dijo.

Este martes, el Tribunal Oral de Santa Cruz resolvió de manera unánime absolver a Barraza de la acusación. Él contó durante todo el proceso con el apoyo de la Fundación Daya, organización dedicada a investigar y promover terapias alternativas.

Barraza invocó al gobierno de su país a hacer las modificaciones pertinentes a la ley de cultivo seguro. "No soy el único, hay mucha gente que está siendo perseguida y, claro hay que dar la batalla y, ser fuertes no más, no sacamos nada llorando, hay que pararse y seguir adelante”, afirmó.