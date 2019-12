Liverpool, una de las tiendas con mayor cobertura en México, puso a la venta unas botas con mensajes de empoderamiento para las mujeres. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales criticaron duramente a la empresa por lucrar con el feminismo, pero sobre todo por su papel en el feminicidio de una trabajadora en el año 2014.

Las botas se realizaron en colaboración con la diseñadora mexicana Alejandra Quesada y vienen acompañadas con la frase “Ni una más” en una etiqueta con brillos rosados. “Estas botas de combate fueron creadas para que nada detenga a las mujeres en la lucha por sus derechos. Únete al movimiento contra la violencia de género comprando este producto”, es el mensaje que acompaña su presentación.

La reacción de los cibernautas no se hizo esperar. Y es que, pese a que un porcentaje de las ganancias sería donado a una organización feminista, consideran que es apropiarse de una lucha que Liverpool no defiende. Como prueba de esto, recordaron el feminicidio de una trabajadora de limpieza que fue encubierto por otros trabajadores de la tienda y el caso de la mujer que no recibió la debida atención médica cuando tuvo un aborto involuntario en uno de sus establecimientos.

¿Qué feminicidio encubrió Liverpool?

En noviembre del 2014, una trabajadora de limpieza de la tienda fue asesinada en el interior de la tienda cuando estaba por concluir su turno. Las autoridades de Liverpool afirmaron que el motivo fue un infarto fulminante en los baños del establecimiento. Sin embargo, de acuerdo a los medios, hubo una serie de irregularidades alrededor del caso.

El intento de cremar el cuerpo sin autorización de la familia y la emisión de una partida de defunción que colocaba a la residencia de la mujer como el lugar en que falleció son solo alguno de ellos. El Ministerio Público intervino y señaló a marco Antonio Ochoa Almazán, otro trabajador de Liverpool y supuesta pareja de la mujer, como el culpable.

Mientras que, en el 2015, el gerente, director y apoderado legal de la tienda fueron acusados de ocultar evidencia sobre el feminicidio. El cuerpo fue encontrado en un cuarto dedicado a almacenar los implementos de limpieza y, según las pruebas, murió a causa de un estrangulamiento.