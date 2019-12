Recientemente, en Yucatán (México), las autoridades locales detuvieron a un menor de edad tras ser acusado por el asesinato de Silvia Elena, de 43 años, con quien mantenía una relación sentimental.

Asimismo, el cadáver de la mujer que se dedicaba a la costura fue encontrado el pasado domingo 8 de diciembre en una brecha de la colonia Emilio Zapata, al sur de Mérida, conforme detalla Línea Directa.

“Yo pido a las autoridades que se aplique un castigo, no porque seamos pobres no nos hagan caso; que no salga y se siga burlando de nosotras. Yo quiero que se haga justicia y que pague lo que él hizo, yo a Silvia la recuerdo como una hija que no la puedes olvidar, ella estaba acostumbrada aquí conmigo; la recuerdo con tristeza, con dolor y con llantos”, sostuvo Idelfonsa Ortega, madre de la víctima.

Excelsior de México reporta que la necropsia reveló que a la mujer de 43 años la golpearon y torturaron hasta la muerte. “No es justo la muerte que le dieron, la cortaron, su brazo se lo zafaron, la violaron, estaban amarrados sus pies como si fuera un sacrificio humano, no me lo explico, una persona normal o drogada no sé si sea capaz de esto”, enfatizó una de las hermanas al medio nombrado.

Hasta el momento un menor de edad de 17 años con iniciales J.I.C es el único sospechoso del crimen, se encuentra detenido y habría mantenido una relación sentimental con la occisa. La familia de Silva Elena solicitó que el adolescente sea juzgado por el delito de feminicidio.