Navidad, año nuevo, Semana Santa, entre otras son fechas marcadas como feriados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México y reconocidas por la mayoría como tales; sin embargo algunos pueden llegar a ser confundidos por muchos como no laborales.

En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, la misma que regula las jornadas y remuneraciones laborales, solicita a los empleadores lo siguiente:

Un trabajar tiene, según la ley, derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo (completando la semana), además de los días de descanso obligatorios marcados por la LFT (conocidos como feriados).

Si el empleado es ‘obligado’ a trabajar en su día de descanso, se le debe asignar el doble de pago de su jornal. Es decir, que si un trabajador recibe diariamente 100 pesos, se le pagará adicionalmente el doble de su día de trabajo (200 pesos), lo cual da un total de 300 pesos (establecido en el artículo 75 de la LFT).

Por su parte, un empleado no puede ser obligado a trabajar en su día de trabajo, salvo que tanto él como su empleador lo acuerden (Artículos 69 y 71 de LFT), siendo en ese caso remunerado según lo indicado en la LFT en su artículo 75.

PUEDES VER Chofer de bus es captado protegiendo a perro callejero de la intensa lluvia [FOTOS]

¿24 de diciembre es feriado?

Según el calendario de la LFT, la respuesta en simple es no. Sin embargo, eso no significa que, según el horario de descanso de la empresa, un trabajador no le toque su día libre el martes 24 de diciembre, por lo que, si el empleador considera necesario puede llegar a un acuerdo para que trabaje este día.

En caso esta sea la figura, el trabajador puede acceder al bono mencionado. Si no lo es, debe ir al centro de labores como cualquier día.