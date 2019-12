Ingeniero se suicida 24 horas después de haber sido internado en hospital mental [VIDEO]

Un joven de 26 años fue hospitalizado por presentar un colapso mental. Sin embargo, 24 horas después de ser admitido en el hogar residencial de salud en el sur de California, Estados Unidos, el hombre se suicidó.

Brando Nelson era un estudiante destacado en la escuela secundaria, se graduó en la Universidad de California, Los Ángeles, (UCLA) y trabajó como ingeniero aeroespacial.

El muchacho comenzó a sentir estragos en su salud mental por lo que sus padres decidieron internarlo en el hospital para pacientes psiquiátricos. Los médicos supuestamente deberían haberle brindado un tratamiento para que mejore su aspecto emocional, pero el destacado ingeniero terminó quitándose la vida.

Los padres de Brandon señalaron que la muerte de su hijo pudo evitarse y se sentían defraudados de los reguladores del Estado.

Rose Nelson, madre del ingeniero aeroespacial recordó entre lágrimas que su hijo era muy cariñoso, bueno e inteligente. Sostuvo que tenía un brillante futuro por adelante, pero un extraño comportamiento comenzó a mermar en su salud mental.

“Lo arrojaron de hospitales a centros de rehabilitación. No sabíamos nada en lo que estábamos entrando”, dijo Rose.

Luego de la muerte del Nelson, el gerente de la casa en Sovereign hizo una llamada al 911 para que atendieran la emergencia. Pero al hacer el contacto telefónico “no sabía la dirección de la instalación, no sabía el nombre completo o la edad de Brandon, no estaba debidamente capacitado, no sabía cómo realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP)”, criticaron Rose y Allen Nelson.

Durante 90 segundos, el asistente del 911 solicitó una ubicación y repetidamente le dijo al empleado que inicie la RCP. No obstante, otro paciente del hogar finalmente practicó la reanimación, a pesar de que el gerente de la casa debía estar capacitado ante alguna emergencia.

Los Nelson perdieron a su hijo Brandon en un lugar que supuestamente debía tratar su enfermedad mental. Un hospital tradicional lo había dado de alta a Sovereign un día antes que se quitara la vida, pero esta casa no tenía licencia del estado de California como instalación residencial o para atención de salud mental.

Los apenados padres indicaron que su hijo tomaba múltiples medicamentos psiquiátricos, pero cuando el joven fue internado Sovereign no las surtió hasta el día siguiente.

Ante una serie de investigaciones, los padres del suicida se enteraron que la institución había sido allanada 10 meses antes.

Después de la muerte de Brandon, el Departamento de Servicios Sociales investigó después de recibir una queja y descubrió que Sovereign era un centro de atención comunitaria que funcionaba sin licencia, lo cual es ilegal.

Los Nelson están trabajando con legisladores estatales para ayudar a mejorar la supervisión. La Junta de Supervisores del condado de Orange aprobó recientemente millones de dólares para crear un programa de tratamiento unificado.