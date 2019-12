En la ciudad de Nottingham de la Región de las Tierras Medias Orientales en Inglaterra, una mujer, identificada como Mo Fayose, escribió varias tarjetas para invitar a más de 1900 personas con la intención de almorzar juntos en esta Navidad.

La mujer escribió las tarjetas en estos últimos meses para que pueda entregar todo el lote a mano. Cada invitación se entregó con bombones e indicaba que podía ir al almuerzo gratuito, organizado por un grupo de voluntarios.

“Hay una atmósfera sobre la Navidad que permite ser muy deprimente para muchas personas, así que recibir algo hace la diferencia. El año que viene voy a hacer aún más”, manifestó Mo Fayose para BBC.

Asimismo, la comunidad que organizó este almuerzo, también entregarán comidas a las personas que no puedan salir de su casa.

Según The Sun, una encuesta en línea de la Campaign Against Living Miserably (CALM), señaló que el 41 % de las personas experimentan sentimientos de soledad cuando pasan la Navidad.

En otra pregunta de la encuesta, el 46 % indicó que se siente excluido de los eventos sociales durante las fiestas de fin de año. Y el 49 % manifestó que se consideran presionados para divertirse durante el periodo festivo.

Cabe recordar que, desde el 2016, Mo Fayose ha organizado cenas de Navidad gratuitas para personas discapacitadas y ancianos. Incluso, en el 2017, Nottingham Post compartió su historia y llegó a recibir la llamada de una señora, debido a que encontró a su prima perdida, gracias a la foto que publicó el medio de comunicación.