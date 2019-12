Una mujer se hizo pasar por oficial de policía para perpetrar su delito 189. Ann Simpson se presentó en la vivienda de un anciano de 91 años ubicada en South Shields, Inglaterra, para engañarlo y robarle su dinero.

La delincuente de 33 años acababa de salir de prisión cuando perpetró su nuevo atraco. Según las autoridades judiciales, Simpson estuvo merodeando la casa del hombre un día anterior.

Cuando se presentó nuevamente a la vivienda del nonagenario le dijo que había sido enviada para ayudarlo a encontrar un lugar seguro para esconder el dinero en efectivo.

Durante el hurto, la mujer pudo llevarse 150 libras (195 dólares), sin embargo, terminó con el dedo lesionado producto del forcejeo que sostuvo con su víctima.

El anciano dijo en un comunicado: “Estoy molesto porque la mujer no me agradeció cuando le estaba dando las £ 10. No es agradable cuando intentas ayudar a alguien y simplemente te roban. Tengo 91 años y ya no soy tan móvil como solía ser. Hice lo que pude para intentar recuperar mi dinero y defenderme a mí y a mi esposa”.

Este no sería el único robo que realizó Simpson al salir de prisión. Una mujer denunció que había sido empujada al abrir la puerta. Según denunció, Ann la amenazó para exigirle que le entregue su dinero. No obstante, el hijo de su víctima intervino y logró evitar el hurto.

Durante la audiencia, el fiscal Keith Miller dijo: “Simpson tiene uno de los peores registros que he visto para una mujer de su edad”.

Luego de analizar los nuevos delitos de la mujer, el juez la sentenció a 3 años de prisión.

Penny Hall, abogado defensor de la joven, señaló que su patrocinada estaba muy avergonzada de sí misma y de su mal accionar.