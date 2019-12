Chad Stricker, quedó devastado después de descubrir que su mascota fue asesinada a tiros por un vecino que le dejó una nota en el collar del can dentro de su buzón en Mississipi, Estados Unidos.

Stricker buscó a su perro desaparecido durante seis días antes de que la nota y el collar aparecieran en su buzón el 12 de diciembre.

PUEDES VER: Multimillonario busca amigos para que vivan con él en su mansión

“Justo revisé el correo, el día del cumpleaños número 18 de mi hija”, señaló Chad.

El asesino del perro había escrito en la hoja que lamentaba mucho la muerte del animal, pero que la ley del estado lo amparaba, pues se encontraba suelto en la calle.

"Lamento informarle que su perro fue asesinado a tiros el sábado por la noche mientras excavaba en la basura, no sufrió y no me gustó matarlo. Hay una ley de correa del condado que debe cumplir para que no tenga que matar más a sus mascotas ", escribió el asesino del can.

Nota en el collar del Nymeria.

El dueño del animal confesó haberse sentido conmocionado e incrédulo cuando leyó la postal por primera vez, pues no creía como un ser humano pudiera actuar a sangre fría, según informó Fox13.

Asimismo, señaló que Nymeria, nombre del can, era solo un cachorro debido a que recién había cumplido 10 meses la misma noche que fue asesinada.

Chad decidió que la mejor forma para responderle al asesino de su mascota era mediante las redes sociales y así lo hizo, todo su dolor lo plasmó en su cuenta de Facebook.

"Me permitiste a mí ya muchas otras personas perder el tiempo buscando a mi bebé que ya estaba muerto. Estoy angustiado después de vivir en esta propiedad durante 21 años y saber que uno de mis vecinos es capaz de realizar un acto tan insensible y violento", se lee en la publicación.

El dueño de Nymeria, solo pide que se le devuelva el cuerpo de su querida mascota para darle un entierro digno, ya que no se pudo despedir de él.