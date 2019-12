Al igual que en otros países el mundo, la Navidad es una de las festividades más importantes del año en Estados Unidos. A pesar que se lleva a cabo el 25 de diciembre, esta celebración empieza en noviembre. Conoce aquí todas las costumbres y curiosidades de los estadounidenses durante esta fecha.

¿Cuándo comienza la Navidad?

A diferencia de otras costumbres, la Navidad en Estados Unidos se siente desde el cuarto jueves de noviembre con el Día de Acción de Gracias. Las familias suelen disfrutar de banquetes con el pavo como protagonista en el centro de la mesa.

La tradición indica que si comes pavo en el Día de Acción de Gracias, para Navidad deberías cambiar el menú por jamón, lechón, pato, entre otros.

No es hasta el encendido de luces del National Christmas Tree que la Navidad comienza oficialmente en los Estados Unidos. Nos referimos al árbol gigante que se sitúa al frente de la Casa Blanca y que el propio presidente inaugura en una ceremonia especial en la que hay conciertos, actuaciones y más.

Los estadounidenses tienen la posibilidad de asistir si participan en el sorteo de entradas. Si los resultados son negativos, ellos pueden disfrutar de la ceremonia a través de la televisión.

¿Cómo es la decoración navideña?

En Estados Unidos es típico que las familias decoren sus casas por dentro y por fuera. Ellos suelen adornar el exterior de sus hogares con muchas luches de distintos colores y figuras que no se acostumbran ver en otras partes del mundo.

El árbol de Navidad es la esencia en el interior de los domicilios de estadounidenses, ellos frecuentan comprar árboles reales y adornarlos entre cada miembro de la familia. Hay varias opciones de decoración, pero, lo que nunca faltan son las bolas de colores, guirnaldas, luces y estrellas en la punta de de los árboles.

No solo los hogares se llenan de decoración, luces, árboles o pinos naturales, sino que las calles también. Los centros comerciales, las tiendas, negocios se suman a las celebraciones de Navidad con el típico adornado.

Santa Claus, regalos y niños

La noche del 24 de diciembre no es tan especial para los estadounidenses, no se abren regalos y no hay cena. Lo que se acostumbra hacer es dejar que cada miembro de la familia coloque un calcetín debajo de la chimenea para la llegada de Santa Claus y este deje golosinas, obsequios y cartas.

Al día siguiente, el desayuno del 25 de diciembre es un momento especial porque es cuando los niños y demás miembros del hogar abren sus regalos.

La cena navideña

En Estados Unidos, la cena por Navidad se celebra el mismo 25 de diciembre. Las familias se reúnen para compartir, celebrar, disfrutar y beber con todos sus seres queridos. La tradición dice que quienes van a la casa del anfitrión deben llevar algún tipo de obsequio, puedes ser alguna bebida o algún postre.

El personaje principal del menú navideño de los estadounidenses es el pavo u otro tipo de ave, pues no repiten lo que comieron en el Día de Acción de Gracias. La mayoría de familias lo hornea y acompaña con distintos platillos como puré de manzana, de papa, pastel de carne, de atún, entre otros.

Además, la bebida por excelencia en los Estados Unidos a la hora de la cena por Navidad es el ‘eggnog’ o ponche de huevo. Esta bebida está hecha a base de leche, azúcar, nuez moscasa, huevos, brandy o ron y especias. La textura es cremosa y suele acompañarse de galletas de jengibre o algún postre.

Las tarjetas de Navidad

Si no hay tarjetas de Navidad, no hay celebración, dicen los estadounidenses. Es muy típico que las familias manden estas postales a sus seres más queridos, amigos, colegas, y les desean que tengan buenas fiestas de fin de año, que tengan mucho amor y un prospero año nuevo.

Según la tradición, estas postales llenas de buenos deseos para las familias se suelen colgar en la chimenea o poner encima de una mesa con adornos navideños para que todos puedan verlas.

Villancicos y desfiles navideños

Las canciones de Navidad son todo un clásico en Estados Unidos. En las calles encuentras grupos de personas cantando espontáneamente villancicos; en centros comerciales se acostumbra a cantar acompañados por un coro de niños. Esta tradición se le conoce como ‘Christmas carols’.

Por último, los famosos desfiles navideños estadounidenses. Si en verdad se quiere sentir el espiritu de esta festividad en Estados Unidos se debe conocer la importancia de los 'Christmas Parades’. Los villancicos y los mensajes de amor y paz son los que remarcan el espíritu navideño en los americanos.