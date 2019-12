Un video muestra el momento en que unos delincuentes armados que robaban en una tienda de Tucumán (Argentina) le dan la bienvenida al establecimiento a una señora que iba a hacer sus compras, diciéndole con total normalidad: “Estamos robando”.

El incidente se registró el sábado por la noche en una pequeña bodega. Una cámara de seguridad muestra el momento en que dos sujetos con cascos de motocicleta ejecutan un asalto. Uno de ellos le ordena a un empleado que se acueste en el piso y el otro se dirige a la caja para sacar dinero.

En eso, una mujer ingresa al local para hacer unas compras. Al no ver a nadie a simple vista, ella eleva su voz con el fin de ser atendida. El hampón que se encontraba en la caja le dice con tranquilidad: “¡Buenas! Entre nomás, mami, no le vamos a hacer nada a usted, estamos robando”. La señora no parece mostrarse perturbada por lo que acaba de oír.

El ladrón decía estas palabras mientras se retiraba con la caja registradora debajo del brazo. Antes de salir de la tienda, el sujeto amenaza al empleado, que seguía en el suelo: “No vas a gritar nada, porque te vamos a matar”.

“Da mucha bronca porque no hay un policía en esa zona”, refiere Sebastián, dueño del establecimiento, quien detalló a La Gaceta de Tucumán haber sido asaltado tres veces en los últimos seis meses, y que al ir a hacer la denuncia en la comisaría encontró a los policías viendo videos de Internet.