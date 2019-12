Una joven de 29 años sufría constantes abusos y maltratos por parte de su pareja, David Rhys Williams, quien le prohibía ver a sus amigos y a menudo la insultaba diciéndole “gorda y fea”, hasta que la atacó salvajemente.

Según informa The Sun, en una ocasión Leah logró grabar en secreto un momento en el que su novio la estaba ahorcando cuando ella estaba embarazada. En el audio se escucha a la joven pedirle que pare, mientras él se ríe.

PUEDES VER: Mensajero arruina la Navidad de un niño al ocasionar que paquete de regalos termine convertido en cenizas

“¿Sabes lo que les sucede a las personas que se ríen de mí? Terminan en un hospital con una cirugía que les cambia la vida. No me importa una mi***. Eso es lo que soy”, se escucha decir a Williams.

La pareja había comenzado su relación en 2013, y solo unos meses después el agresor ya le prohibía cosas como ver a sus amigos. Incluso se veía obligada a tomarse fotos para demostrar que estaba en el trabajo.

Ella dijo que “esperaba que él cambiara” además de estar petrificada por irse ya que Williams le dijo que, si se alejaba, él se suicidaría.

“Es difícil porque cuando alguien te está controlando es como si no pudieras vivir tu propia vida. Has vivido tu vida a través de ellos durante tanto tiempo que simplemente no sabes qué hacer”, agrega Leah.

Todo comenzó a dar un giro cuando los servicios sociales amenazaron con quitarles la custodia de sus hijos al ver que la relación era considerada de alto riesgo para los niños.

Finalmente, Williams se declaró culpable de haber golpeado y amenazado a su pareja. Fue multado teniendo que darle una suma de dinero a Leah como compensación por los daños. Además, recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a Leah.

PUEDES VER: Realizó tocamientos indebidos a dos adolescentes a bordo de un avión y se libra de ir a la cárcel tras aceptar la culpa

A pesar de ello, Leah no se siente tranquila, y dice. “Estoy harta de ser esa pequeña víctima. Cuando estoy caminando por la calle me pongo nerviosa, temo que la gente que lo conoce pueda hacer algo”, concluye.