El lenguaje inclusivo es un modo lingüístico que busca evitar el tratamiento masculino único en palabras como ''amigos'', ''todos'' o ''chicos'' cuando en dicho grupo no solo se dirige y se está en presencia solo varones sino también mujeres y diversidades.

Además, tiene como objetivo promover la igualdad de género y visibilizar a quienes no se definen dentro de un género en específico. Pero, ¿cómo surge esta propuesta? ¿de qué manera se popularizó? y, ¿qué tan dispuesta está la Real Academia Española (RAE) a aceptarlo?

El lenguaje inclusivo, a través del uso del morfema -e ganó popularidad en 2018, durante el debate público y político sobre el proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en Argentina.

Recientemente, cobró mayor visibilidad durante las protestas en Chile, especialmente en las pintas que realizaron algunos manifestantes en las calles del centro de Santiago.

Lenguaje inclusivo

Los grupos que apuestan y defienden el uso del lenguaje inclusivo son, especialmente, el movimiento feminista y la comunidad LGTBI. En Argentina, por ejemplo, en algunos colegios e instituciones como la Universidad de Buenos Aires, su utilización fue aprobada y este puede ser empleado en tareas y trabajos oficiales.

Y no solo eso. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha autorizado el uso de la ''e'' en la administración de la justicia después de que una jueza utilizara el morfema en un fallo y alista un manual para el ''uso del lenguaje no sexista''.

Lenguaje Inclusivo

En Europa, específicamente en España, donde se encuentra la sede de la RAE, al tema no está tan avanzado. En el ''Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica'', la institución ha rechazado el uso del lenguaje inclusivo no por no considerarlo necesario.

A pesar de esto, lo que la RAE sí debatirá en los próximos días es la petición que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó en 2018 y que busca que la Constitución española pueda adaptar su lenguaje e introducir términos como: ''trabajadores y trabajadoras''.