La Cámara de Representantes de EEUU aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el presidente Donald Trump, lo que dejó listo el juicio político (impeachment) para la siguiente fase. La trama de las presiones de su gobierno a Ucrania para obtener beneficios electorales, en parte confesados por el mismo Trump y cuyas evidencias se acumulan, deberá ser vista en el Senado, que tiene mayoría republicana, y que es la principal razón para que el proceso encalle en esa instancia.

Los trámites previos en la Cámara de Representantes definieron las reglas del impeachment. Trump ha perdido las batallas legales para impedir el proceso, pero en cambio ha logrado unir en su defensa al Partido Republicano, transformado el juicio político en un proceso partidista, en contra del sentido constitucional con el que fue ideado el impeachment, como una medida que sanciona graves daños infringidos a EEUU por su presidente.

La sociedad norteamericana asiste al proceso dividida y crecientemente indiferente, ayudados por la presunción de que el Senado no votará contra Trump y por el hecho de que las acusaciones contra el presidente sobre la trama ucraniana no son más escandalosas que otras, como la trama rusa, los desplantes de Trump en la OTAN y sus relaciones con amigos y enemigos.

Los avances y límites del juicio político están graficados por las simbólicas expresiones de Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara Representantes: “Estamos aquí para defender la democracia del pueblo”, y las de Trump luego de la votación: “Es un engaño. No me siento sometido a un impeachment”.

Al margen del resultado, el proceso ha sido revelador. Ha colocado a la defensiva a Trump y, por primera vez en su tormentoso mandato, ha dejado ver sus debilidades, dejando la sensación de que en su caso el tiempo de las palabras ha pasado y que los hechos también importan, y cada vez más.

Sin necesariamente proponérselo, los demócratas han dado paso a un juicio político de la gestión de Trump, pero en otras áreas, distintas a la relacionada con el impeachment, es decir, un balance sobre su capacidad de liderar el país, protegerlo de sus adversarios y recuperar su prestancia nacional, la base del ideario con el que ganó su presidencia.

En medio de los inicios de las internas para las próximas elecciones, este juicio no será definitivo. Los cambios en el lenguaje de la política norteamericana y en las percepciones de los ciudadanos no permiten asegurar si el impeachment debilitará o no a Trump para entonces.