Una mujer de Massachusetts (Estados Unidos) falleció luego de ser atacada por su perro mientras ella sufría una convulsión. El hecho se registró el viernes en la localidad de Somerset, alrededor de las cinco de la tarde locales.

Melissa Astacio, de 44 años de edad, estaba convulsionando en su casa cuando Amigo, su perro de raza pitbull, se lanzó sobre ella y comenzó a atacarla. La hija de la mujer llamó inmediatamente al 911.

A su llegada al domicilio, los agentes de policía se vieron forzados a emplear una pistola eléctrica Taser para controlar a la desenfrenada mascota. Entretanto, los paramédicos atendieron a la víctima y la llevaron al hospital de Rhode Island, donde murió debido a las heridas que había sufrido.

Por otro lado, el perro de ocho años fue llevado al Servicio Animal de Swansea y colocado en cuarentena mientras se investigan los hechos. Las autoridades han descartado alguna acción criminal.

PUEDES VER Alumno graba a profesora que quería tener relaciones sexuales con él

La hija de la fallecida no cree que la mascota haya querido atacarla. “Yo pienso que el perro sólo trataba de ayudar a mi mamá, pero es solo un perro y él no sabía mucho”, dijo la joven a la cadena WJAR. Ella también asegura que el animal no había reaccionado violentamente en el pasado a las convulsiones que sufría su madre.

Por su parte, la doctora Terri Bright, de la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, indicó que el episodio fue “una de esas terribles tragedias”. “Hay tantos factores que pueden entrar en un incidente como este que espero sea investigado a fondo, más allá de la raza”, manifestó.