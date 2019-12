Un pedófilo acusado de varios delitos sexuales, entre ellos violación a una niña de 9 años, fue indultado por Matt Bevin, exgobernador de Kentucky, en Estados Unidos. El sujeto estaba condenado a 23 años de prisión; sin embargo, el republicano lo perdonó porque “el himen estaba intacto”.

La decisión de Bevin, dada a conocer el último día de su cargo como gobernador, generó una ola de críticas por parte de expertos. Estos últimos afirman que no es necesario que el himen sea dañado para culpar a alguien por violación sexual.

Sin embargo, para el político “no hay pruebas” de que el acusado, Micah Schoettle, de 41 años, abusara sexualmente de la víctima. Incluso calificó de “injusta” su condena, ya que señala que la denuncia se basa en testimonios y no tanto en “pruebas físicas”.

Según recogen medios internacionales, la menor testificó en 2018 que fue violada por Schoettle durante dos años con frecuencia, algunas veces en presencia de su hermana. El sujeto fue entonces sentenciado y llevaba cumpliendo 18 meses de su condena.

Su pena se vio interrumpida luego de la condonación que decidió Bevin.

“El himen de ambas estaba intacto”, aseveró en una entrevista de radio a WHAS. “Puede que esto sea más específico de lo que las personas desearían, pero créanme, si un adulto ha violado sexualmente y en repetidas ocasiones a una niña pequeña, hay repercusiones físicas y médicas”, agregó para justificar su decisión.

Más de 400 delincuentes indultados

El argumento que Bevin ha dado generó mucha indignación sobre todo en la sociedad médica y jurídica de los Estados Unidos.

Una violación “no se demuestra por la penetración del himen", explicó el exdirector de la medicatura forense de Kentucky, George Nichols.

“[Bevin] no solo no conoce la ley; en mi humilde opinión, está claro que no sabe de medicina ni de anatomía”, agregó.

James Crawford-Jakubiak, director médico del Centro de Protección Infantil del Hospital de Niños Benioff UCSF en Oakland (California), también quiso opinar al respecto. En una entrevista para CNN afirmó que “básicamente” Bevin está diciéndoles “a los pedófilos y a las personas que abusan sexualmente de niños: ‘Si no causas una lesión, no serás procesado porque la única persona que puede decir lo que sucedió es el niño’”.

En la últimas fechas de su mandato en Kentucky, Bevin indultó a 428 criminales, entre ellos dos violadores de niños, y varios asesinos y delincuentes violentos.