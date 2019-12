Una singular historia ha llamado la atención de los ciudadanos de China por la extraña condición que tiene un hombre de 34 años, quien aparentemente logró obtener la juventud eterna.

Zhu Shengkai es un granjero de la provincia de Hubei que de forma accidental encontró una fórmula para no envejecer y lucir como un niño de 7 años eternamente.

Hallar la tan deseada “juventud eterna” no fue parte de un experimento, sino producto de un golpe en la cabeza que le dieron cuando tenía solo 6 años de edad.

El granjero fue golpeado por una roca mientras jugaba con sus compañeros. “Cuando me golpeé la cabeza no sangré y no le di mucha importancia, pero en la noche me dio fiebre alta por tres días seguidos. Mis padres me llevaron al doctor y descubrió que tenía un coágulo de sangre en el cerebro”.

Los cirujanos retiraron el bulto y los padres de Zhu pensaron que había sido curado. Cuando tenía nueve años, descubrieron que no había crecido mucho y tenía el mismo tamaño de cuándo tuvo el accidente.

Sus padres lo llevaron nuevamente a un hospital donde los médicos le dijeron que había sufrido lesiones en la glándula pituitaria, parte del cerebro que libera hormonas que controlan el crecimiento del cuerpo.

Zhu contó que su condición necesitaba un procedimiento médico, sin embargo, durante la década de los 80 en las zonas rurales de China se registraba crisis en el sector salud ocasionando que se le negara un adecuado tratamiento.

El ciudadano chino aseguró a un medio local que la experiencia ha sido algo traumática debido que por su joven apariencia no ha logrado tener una esposa, ni formar una familia.

Shengkai quien también trabaja como peluquero declaró a los medios “Aunque tengo 34 años, las funciones de mi cuerpo son inmaduras como las de un niño. Además, de mi apariencia infantil, mi voz también se oye como la de un chico ocasionando que sea constantemente confundido”.

Dijo que ha visto gran cantidad de médicos para conocer si existe alguna cura para su problema y ha tomado medicamentos por cinco años, pero hasta la actualidad no ha notado algún cambio.

El hombre reconoció estar algo triste por no haber formado una familia como los amigos de su comunidad, pero, por otro lado, afirmó que su enfermedad le ha permitido mantenerse joven sin tener alguna arruga en su cara.

“'Veo que los demás [de mi edad] tienen arrugas en sus caras, pero mi cara todavía está sensible y sin arrugas. Espero verme así cuando ya sea un viejo”, agregó Shengkai.