Era abusada por su hermano desde los 11 años y cuando decide denunciarlo él se suicida

Dawn Egan tiene 53 años, y ha decidido hacer pública su historia de abusos, para que otras niñas y adolescentes no pasen por lo mismo. Ella tenía 11 años cuando fue abusada sexualmente por su hermano mayor en Inglaterra. Había pasado mucho tiempo tratando de encontrar la valentía de contar lo ocurrido, tanto a su familia como a la policía.

Ella misma ha calificado la primera violación por parte de su hermano como el comienzo de una terrible experiencia que duró cuatro años como su ‘esclava sexual’.

“He tenido tres parejas en toda mi vida y nunca he disfrutado el sexo, y es por lo que mi hermano me hizo pasar. Si nunca tengo relaciones sexuales por el resto de mi vida, seré feliz”, comentó.

Dawn recuerda que los abusos comenzaron cuando ella tenía 11 años; sin embargo, teme no recordar que todo haya empezado antes, ya que, según cuenta, para The Sun, cuando tenía 6 años, su hermano mayor hacía que duerma con él en su cama.

Los hermanos crecieron en una familia con algunos problemas, ya que su madre, Jessie, era una adicta al juego, mientras el papá, Mick, bebía constantemente y cuando regresaba a casa los golpeaba.

Cuando cumplió 11 años, su padre echó a la mamá de la casa. Y no mucho tiempo después, cuando John tenía 14 años, le levantó la falda del colegio a su hermano, cuando estaban en la sala de su casa.

John y Dawn Egan crecieron en una familia con problemas. (Captura: The Sun)

“Sabía lo que iba a suceder más tarde y no había nada que pudiera hacer al respecto”, recuerda Dawn. Esa noche su padre los dejó solos. Su hermano la cogió del cabello y la arrastró por las escaleras hasta la habitación.

“Recuerdo que comencé a llorar. Me abofeteó y me dijo que me callara y dejara de ser un bebé. Yo estaba usando un camisón, hasta el día de hoy, no he vuelto a usar uno”, contó Dawn.

Desde ese momento todo se volvió un calvario para Dawn. Su hermano la violaba todas las semanas, incluso llegó a abusar de ella a pocos metros de distancia de la habitación de su padre, sin que él se diera cuenta.

“Me convertí en su esclava sexual, dejé de ir a la escuela y comencé a beber”. Cuando ella tenía 14 años, su hermano comenzó una relación con una chica, por lo que se sintió de alguna manera aliviada, ya que los abusos frenaron, pero solo fue hasta que se terminó el enamoramiento.

Es así que, a los 15 años, Dawn decidió escapar de casa. Vivió por 6 meses en la calle hasta que llegó a mudarse con su madre, desde ahí no supo más de su hermano.

Al pasar el tiempo tuvo novios, pero ella cuenta que no disfrutaba el sexo con ninguno de ellos, y eso le causó problemas en todas sus relaciones. Luego de cuatro décadas de silencio, decidió contarle a su padre, cuando él estaba enfermo en el hospital, sobre todos los abusos que sufrió, y le prometió que lo denunciaría con la policía.

Ella tenía 11 años cuando su hermano comenzó a abusarla. (Captura: The Sun)

En octubre de ese año realizó la denuncia, mientras su hermano vivía en Gales con su esposa. Y cuando transcurrían las primeras investigaciones, la esposa de John murió de cáncer.

Para setiembre del 2017, John fue notificado que se estaba enfrentando a 10 cargos de abusos cometidos contra su hermana y otra víctima más, en los que se incluían violación, agresión, y daños corporales reales.

Debía presentarse para el mes siguiente ante los magistrados para brindar sus declaraciones, pero al ver que no llegó, la policía fue a buscarlo. Solo hallaron su cuerpo sin vida dentro de su vivienda. Murió por sobredosis cuando fue trasladado a la clínica.

Dawn Egan ahora disfruta de la vida al lado de sus hijos y nietos. (Captura: The Sun)

“En lugar de enfrentar lo que me hizo por cuatro años, se quitó la vida. Incluso en su nota él no dijo ‘lo siento’. Eso me hubiera dado un cierre, pero solo dijo ‘con todo lo que está sucediendo ya no puedo continuar’”.

Hoy, el mensaje que Dawn comparte para otras víctimas de abusos sexuales es: “Habla, no guardes el secreto de tu abusador para ellos. Cuanto más tiempo mantengas tu silencio, más tiempo mantendrá su poder sobre ti”.