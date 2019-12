Hoy No Circula sabatino: evita las multas para este sábado 21 de diciembre de 2019 en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula para este sábado 21 de diciembre de 2019 se aplicará desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas para los vehículos con engomado azul, que tenga la terminación 9 y 0, con holograma de verificación 1 y 2, según informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis en toda en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Es importante tener en cuenta que los autos de personas con discapacidad, emergencia, servicios urbanos, seguridad pública eléctricos o híbridos cuentan con holograma 0 y pueden circular todos los días por lo que quedan ajenos de este programa.

Hoy No Circula Sabatino

Otros que no están dentro del Hoy No Circula son los servicios fúnebres, motocicletas, los transportes para pasajeros, los autos con placas de auto antiguo o clásico. Así como los tractores o maquinarias para la construcción y minería.

Hoy, sábado 21 de diciembre de 2019, la Ciudad de México amaneció con una calidad de aire regular, mientras que en la alcadía de Tláhuac es mala con un valor máximo de 108 puntos del Índice PM10.

Calidad de aire 21 de diciembre

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

Hoy No Circula es un programa urbano de restricción a la circulación vehicular en México con el fin de controlar y reducir la contaminación ambiental. Este programa está habilitado para todas las Delegaciones de la Ciudad de México (CDMX o DF) y a 18 municipios del Estado de México.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula funciona en base a dos tipos de restricciones vehiculares:

La restricción semanal:

Impide la circulación uno de los 5 días de la semana.

La restricción sabatina:

Impide la circulación dos sábados o todos los sábados del mes.

Hoy No Circula: mira qué autos están restringidos hoy 21 de diciembre

Restricción semanal: ¿Cómo se determina quién no circula en la semana?

La razón para determinar qué carros no circularán en la semana (entre lunes y viernes) es el color de engomado o último número de la placa.

Hoy no circula - restricción sabatina sabados

Restricción sabatina: ¿Cómo se determina quién no circula el sábado?

Lo que determina que un vehículo no circule dos sábados o todos los sábados del mes es el tipo de holograma, si es foráneo o si la matrícula no tiene número. Además, entre los que paran sólo dos sábados, influye en la terminación de la placa (par o non).

Hoy no circula sabado

¿Dónde se aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula funciona en 16 delegaciones de Ciudad de México y 18 municipios específicos del Estado de México.

Hoy no circula donde aplica

Hoy No Circula 2019 en Ciudad de México (DF)

Hoy No Circula en CDMX conocido antes como Hoy No Circula DF está dirigido por el SEDEMA y se rige bajo a las reglas de restricción vehicular de este lugar. Las 16 delegaciones bajo restricción vehicular son:

Hoy No Circula

Hoy No Circula 2019 en Estado de México (DF)

El Programa Hoy No Circula EDOMEX es gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente y funciona en base a las mismas reglas de restricción vehicular que se aplica en la Ciudad de México. Cabe resaltar, que las mismas reglas no se aplican a todos los municipios que componen el Estado de México (125) sino solamente a 18 de ellos. Los 18 municipios bajo restricción vehicular son:

Calendario Hoy No Circula 2019

El Calendario Hoy No Circula 2019 te informa diariamente sobre la circulación vehicular, de esta forma podrás mantenerte enterado de todo sobre este programa.

hoy no circula

Aquí más detalles del Calendario Hoy No Circula 2019 para entenderlo mejor.