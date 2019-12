Hombre siente una molestia en su oído y los doctores le sacaron un cangrejo bebé

Un hombre de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) acudió al médico por un dolor de oído y supo que la razón de sus molestias era un pequeño cangrejo que se había instalado en el interior de dicho órgano.

Era el 18 de noviembre cuando el hombre de 38 años, de iniciales L.E., tomaba el sol en una playa de Abu Dabi. De repente, sintió una molestia en el interior de su oído, aunque no tenía la menor idea de su origen. La incomodidad se fue convirtiendo con el tiempo en un dolor insoportable y, ante su desconcierto por lo que le pasaba, decidió ir al hospital.

“Yo estaba en la playa cuando de pronto me di cuenta de que algo había ingresado a mi oído. No pude darme cuenta de que era. Todo lo que podía sentir es que era fastidioso. Pero nunca se me ocurrió que sería un cangrejo”, comentó el afectado a Gulf News.

Y es que los doctores habían hallado una cría viva de cangrejo dentro del canal del oído derecho del hombre. El conducto auditivo se había inflamado y apretaba al animal. De inmediato, los médicos insertaron un endoscopio en el oído del paciente para retirar al crustáceo sin dañar el órgano.

El doctor Prabir Paul señaló que el hombre fue “muy afortunado” por no haber sufrido daño alguno en su oído.

“Estaba muy preocupado cuando el doctor me dijo que un cangrejo bebé había ingresado a mi oído. Tenía miedo de que mi órgano estuviese dañado. Pero estoy agradecido con el doctor por su rápida acción. Su confianza y amabilidad realmente ayudaron a que me calmara”, declaró el paciente.