Profesor condenado por abuso y buscado por la Interpol recibe homenaje de colegio [FOTOS]

La decisión de un colegio de homenajear a un profesor de educación física denunciado por abuso sexual ha causado la indignación de los pobladores de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Argentina.

El docente de la escuela N° 564 “Domingo Faustino Sarmiento” identificado como Eduardo Nicolás Longo fue investigado en el 2015 por violencia sexual contra su propia hija y condenado a ocho años de prisión, sin embargo, al parecer, a las autoridades escolares no les importó la gravedad de las denuncias y decidieron darle un reconocimiento.

PUEDES VER: Discutía con su esposo que estaba ebrio y lo ahorcó con cable hasta matarlo

Longo no cumplió su condena y escapó de la justicia, por lo que la Interpol continúa su búsqueda.

“A nadie le entra en la cabeza como pudieron rendirle homenaje. Todo el mundo acá sabe que este hombre fue condenado. Es totalmente repudiable lo que hicieron, más teniendo en cuenta que la causa por la que fue condenado es por violar a una menor”, dijo una persona relacionada al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia, según consigna Infobae.

La menor víctima de la violencia sexual decidió denunciar a su padre en el 2009, cuando era una adolescente de 15 años. La joven escapó de la casa en la que vivía su madre Norma Vega y su hermana para irse con una madrina quien residía en el pueblo de La Paz.

En el lugar, la menor contó que su papá la había violado desde que tenía 8 años y le sacaba fotos desnuda. Su hermana también sufrió violencia y agregó que su madre conocía del sometimiento, pero nunca hizo nada para ayudarlas.

La madrina de la menor denunció a Longo ante las autoridades de Entre Ríos y el caso fue tomado por el juez Martín Vega que solicitó una inmediata investigación y la declaración de la víctima ante las psicólogas.

Durante su declaración ante los especialistas de la salud, la joven detalló que el agresor la llevaba “a un campito”. En ese lugar el guardaba cartones y sábanas negras que previamente había llevado. “También lo hacía en mi casa donde vivíamos todos juntos. Me daba pastillas antes para que me relajara según me decía y también me daba anticonceptivas”, contó la víctima.

Además, contó que su padre le prestaba mucha atención a los ciclos menstruales tanto de ella como de su hermana. Para ello, utilizaba un almanaque que completaba con rigurosidad.

Con respecto a la participación de su madre, la adolescente aseguró que estaba al tanto de la situación: “Mi hermana siempre le decía a mamá. Incluso una vez que mi hermana se escapó le dejó una carta a Longo. Ella no dijo nada a pesar de que la había visto la carta. Se hacía la distraída. Creo que mi mamá no va a dejarlo a él porque está como obsesionada. Ella tiene la obsesión de la familia perfecta”.

Luego de presentar la denuncia, la policía realizó un allanamiento en la vivienda del imputado donde se intervino diferentes aparatos que almacenaban material pornográfico. El juez ordenó la inmediata detención de Longo en el 2010 y dos años más tarde elevó la causa a juicio oral.

La lentitud de la Justicia permitió al profesor de educación física recuperar su libertad dado que se le vencía la prisión preventiva. Cuando Longo quedó en libertad, aunque procesado y esperando el inicio del juicio, se comunicó con la escuela 564 para solicitar que le devuelvan su puesto de docente y eso fue lo que sucedió.

Durante la celebración de fin de año del colegio se iba a entregar diplomas a los egresados del 2019 y se iba a homenajear a aquellos profesores que se jubilaban. Uno de los profesores que iba a ser destacado era Eduardo Nicolás Longo a pesar de tener una condena de 8 años de prisión.

Sin embargo, el maestro no llegó a la ceremonia y la distinción la recibió su hijo. Un integrante del Sindicato de Trabajadores de la Educación criticó el reconocimiento, pero, aseveró que no era la primera vez que el colegio actuaba así.