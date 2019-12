Senadora denuncia que la expulsaron del partido de AMLO por no apoyar a Maduro y a Morales [VIDEO]

La senadora Lilly Téllez denunció este jueves que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), determinó su expulsión de la agrupación izquierdista por no secundar a Nicolás Maduro y a Evo Morales.

En entrevistas y a través de sus cuentas en redes sociales Téllez ha sostenido que al no apoyar el régimen de Maduro en Venezuela y al alertar sobre el presunto fraude electoral del expresidente Morales en Bolivia, su sentencia quedó definida.

“Lo de Evo Morales les molestó muchísimo, me comenzaron a atacar, pero lo de Evo Morales no estaba en contra del asilo, había que salvarle la vida, de eso a convertirlo en un héroe pues no, me parece que hizo trampa para eternizarse en el poder”, declaró la senadora a Radio Fórmula.

Morales permaneció casi un mes en México, en condición de asilado político, tras renunciar a la presidencia de Bolivia presionado por las Fuerzas Armadas. Durante su estancia se reveló que integrantes de Morena eran los encargados de pagarle una pensión.

Mientras que en Twitter responsabilizó a Héctor Díaz-Polanco, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y al historiador Pedro Salmerón Sanginés, de formar un “grupo radical que pretende imponer la ideología pro-dictadura de Venezuela” en México.

Téllez fue electa como senadora bajo la marca de Morena pero como candidata externa y, desde un principio estableció las condiciones para formar parte de la agrupación fundada por AMLO: “que se me respetara mi posición antiaborto, (y) mi rechazo a la dictadura de Venezuela”.

Sin embargo, la comisión decidió actuar contra ella por no considerarla “protagonista del cambio verdadero”, como López Obrador suele llamar a su proceso político. “Es evidente que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”, se añadió.

La senadora también presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra de la decisión. Foto: captura de pantalla

Hasta los momentos el jefe de Estado mexicano no se ha pronunciado sobre el caso de Lilly Téllez.