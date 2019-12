Perro que nació con la cara torcida busca un hogar amoroso para pasar la Navidad [FOTOS]

En Inglaterra, unos rescatistas se encuentran buscando hogar a una cachorra de ocho meses de edad, llamada Bethany, luego que haya nacido con una grave desfiguración facial, permitiendo que tenga la cara torcida.

La madre de la cachorra fue una perra callejera de Rumania y cuando quedó embarazada, una familia la acogió y estuvo cuidando las cinco crías que dio a luz.

Las personas que rescataron a Bethany forman parte de la organización benéfica Safe Rescuefor Dogs, que tiene su sede en la ciudad de Norwich (Inglaterra).

Una de las criadoras voluntarias, Zoe Casey de 46 años, manifestó para Daily Star: “No hay absolutamente nada de malo en Bethany. Incluso, ella no ronca cuando está durmiendo y ha sido atendida por la veterinaria y revisada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Si estuviera enferma, la habrían capturado, porque ese es su trabajo”.

Casey indicó que la perra puede correr y se relaciona con otros animales de su misma especie. “Hay una actitud de personas que buscan el perro perfecto, pero creo que la gente necesita mirar un poco más allá. Esperamos que Bethany encuentre una familia normal y que la traten como tal”, expresó.

La criadora voluntaria también manifestó que si la gente ve la cara de Bethany, se asombra, pero como ella trabaja en la organización benéfica no le sorprende.

“Ella no ha sido tratada mal y su madre fue rescatada antes que nazca y no ha tenido una mala vida. No está preocupada ni asustada. Con tantos perros tenemos que analizar cómo han sido criados y eso es peor. Puedes superar su desfiguración facial en el momento en que te menea la cola”, dijo Zoe Casey.