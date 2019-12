En la ciudad de Manchester (Inglaterra), un pastor alemán de ocho años, llamado Benji, tuvo que ser sometido a una cirugía tras comerse 80 centímetros de escarcha navideña.

Tras la operación, el perro logró recuperarse y ahora se encuentra en la casa de su dueña, Olivia Mullen, a pesar de las heridas.

Mullen, quien también es asistente de cuidado de animales, le tomó una radiografía y se notó cómo la escarcha navideña estaba cubriendo el estómago del perro.

“Esta es la primera vez que hace algo como esto. Ni siquiera muerde los zapatos o juguetes, así que me sorprendió. El árbol de Navidad aún no se había levantado y fui a buscar una caja. Luego mi madre me llamó para decirme que Benji se había comido algo de escarcha”, manifestó la mujer de 24 años.

Un veterinario que labora en un hospital de Manchester en Vets Now, David Owen, señaló para The Mirror: “La escarcha puede ser muy atractiva por lo brillante que es, y más aún en perros y gatos; pero, como cualquier fibrosa, es extremadamente peligrosa si es que se ingiere. Si esto se ancla en el estómago, no puede pasar a través de los intestinos y cortaría lentamente el tejido”.

Según el blog Perro Contento, existen canes que suelen tragarse cualquier cosa y algunos síntomas que estos pueden presentar son: náuseas, babeo excesivo, vómitos, vientre hinchado, pérdida de apetito, depresión, diarrea o estreñimiento.

Por ello, se recomienda que los dueños supervisen a estos animales y recojan los juguetes, ropa y objetos. En caso el mamífero presente alguna molestia, se recomienda acudir inmediatamente a un veterinario para que lo pueda atender.