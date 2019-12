Una carta redactada por un padre preocupado por la salud de su hija salvó a una adolescente de morir a causa de la severa anorexia que padecía. Becky Pates de St. Neots, Cambridgeshire, Inglaterra, decidió relatar su historia como ejemplo para otros pacientes que padecen de desórdenes alimenticios.

Según contó Becky, sus problemas iniciaron cuando tenía 11 años durante el pesaje del Programa Nacional de Medición del Niño que realizó el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) en su escuela y notar que padecía de sobrepeso.

La preocupación por los kilos demás ocasionó que la adolescente inicie una rigurosa dieta que terminó por obligarla a dejar de comer por completo.

Producto de su exigente régimen alimenticio, Becky llegó a pesar 47 libras (algo más de 21 kilos) provocando que esté al borde de una insuficiencia cardiaca.

Los padres de la joven Bruce y Terry muy preocupados por su estado de salud, trasladaron a su hija al Hospital Addenbrookes para que los médicos la examinen debido que tuvo un desmayo.

“La anorexia destrozó a mi familia, hubo tantas discusiones mientras me veían suicidarme lentamente”, señaló la mujer que ahora tiene 21 años.

Ante la falta de alimentos, la salud de Pates comenzó a resquebrajarse, tanto que los médicos le advirtieron que su corazón podría detenerse en cualquier momento.

“Cuando me enfermé por primera vez, realmente no entendía que me pasaba, pero con el tiempo llegué a comprender lo que me afectaba”.

Ante el trastorno alimenticio de Becky y estar al borde de la muerte, una emotiva carta enviada por su padre le dio la fuerza para luchar contra la enfermedad.

En la misiva Bruce, le decía que la amaba mucho y que le dolía ver a su pequeña niña tan delgada y frágil. No obstante, le daba ánimos para enfrentar su problema, le decía que podía mejorar y que todo lo que quería era volver a verla feliz.

"Verme tan enferma, frágil y casi muriendo lo mató por dentro", remarcó la adolescente.

Su padre dormía en el piso de su habitación todas las noches para asegurarse de que estaba bien. Además, regresaba del trabajo a cada hora del almuerzo y la cena para tratar de convencer a Becky de que comiera con su madre.

Luego de varios años de tratamiento, la joven ha logrado recuperar su peso de acuerdo a su estatura. Sin embargo, su enfermedad retrasó su crecimiento, le ocasionó problemas de salud continuos y un riesgo de osteoporosis.

Becky remarcó lo serio que es hablar de los desórdenes alimenticios debido que las estadísticas revelan un récord de 2,196 ingresos hospitalarios por estos trastornos en personas de 10 a 24 años en 2017.

"Sin la ayuda y comprensión de mis padres, no hubiera podido salir adelante de esta enfermedad. Mis padres fueron increíbles, especialmente mi papá que se convirtió en mi roca”, señaló Pates.