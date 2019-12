A través de la cuenta de Twitter del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5 dio a conocer el incendio en la subestación eléctrica que pertenece a la Comisión Federal Eléctrica (CFE).

Alrededor de las 16:00, fue cuando se registró el incendio en la calle Emilio Madero y Marcos M. Méndez, en la colonia Zona Urbana Santa Martha Acatitla, cerca de la alcaldía de Iztapalapa.

La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó mediante sus redes sociales que se registraron 10 personas heridas por intoxicación y se desalojó a 3 000 personas de los inmuebles vecinos a la subestación como medida de prevención.

Al lugar llegaron los miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para auxiliar a los heridos y también 27 hombres del Heroico Cuerpo de Bomberos para intentar apagar el fuego. El servicio de emergencia contó con dos autobombas, tres tanques y un vehículo.

“Se escuchó como algo que explotó, no sé, tal vez un corto, y de pronto empezaron a salir las llamas, no nos acercamos porque no sabemos si hay electricidad o algo, mejor dimos aviso a las autoridades”, contó un habitante de la zona a los medios.

El incendio logró ser sofocado en su totalidad antes de cumplir las dos horas de haberse iniciado y continuará el trabajo de enfriamiento, según anunció Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en su cuenta.

A su vez, el superintendente del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Edgar Enrique Rosas, informó que el incendio se propagó, pero fue controlado y negó la posibilidad de que existiera alguna explosión.

“En un inicio, como hubo una sobrecarga de energía eléctrica en estas líneas de cableado, los cables cayeron encendidos sobre un auto que estaba en el lugar y se incendió. Se extinguió ese fuego”, explicó el superintendente.

Por el momento, la zona afectada no cuenta con energía eléctrica por coordinación de la SGIRPC y la Comisión Federal de Electricidad, quienes dispusieron de la suspensión para poder atacar el incendio en los transformadores eléctricos. Por ello, la policía hará recorridos de vigilancia en las colonias para evitar saqueos y robos.