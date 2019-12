Una mujer cuyos tres hijos murieron atropellados en una parada de autobús en Indiana, Estados Unidos, en octubre del 2018, se abalanzó sobre la conductora causante del fatal accidente a la salida del tribunal donde se llevaba a cabo el juicio a Alyssa Shepherd.

Shepherd de 25 años fue sentenciada a cuatro años de prisión, luego de permanecer tres años con arresto domiciliario y otros tres años en libertad condicional por el atropello que ocasionó la muerte de tres menores de edad que cruzaban la pista para tomar el bus escolar en el paradero.

PUEDES VER: Estados Unidos aumenta a 21 años la edad mínima para comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

En el juicio, el magistrado del juzgado del condado de Fulton señaló que la conductora no bajó la velocidad al ver un autobús escolar en la carretera Indiana 25 en las afueras de Rochester y como consecuencia atropelló y mató a Alivia, de 9 años y a sus hermanos gemelos de 6 años, Xzavier y Mason.

Brittany Ingle, madre de los tres niños, se abalanzó sobre la responsable de la muerte de sus hijos y la golpeó en la cara cuando era escoltada por la policía, indicó el medio local WPTA.

Los efectivos policiales tuvieron que intervenir a la afectada madre y la sacaron esposada del lugar. Actualmente afronta cargos por el delito de agresión.

Durante el proceso judicial, Shepherd pidió disculpas por haber causado el accidente y aseguró que el fatal día del choque no podía ver correctamente debido que estaba muy oscuro. “Este será el día más difícil de mi vida y se me rompe el corazón por la pérdida de los tres miembros de una familia”.

El abogado de Alyssa pidió una sentencia suspendida debido que su defendida tiene dos hijos pequeños, pero los familiares de las víctimas pidieron una sentencia máxima de 21 años y medio tras las rejas ya que señalaron que nunca más verán a los tres niños jugar por la casa porque les arrebataron la vida.

“Como familia sentimos que la muerte de tres niños merece una pena más severa, pero estamos felices de que pasará algún tiempo (en la cárcel)”. “Los niños siguen siendo nuestro más grande regalo. Si no vamos a protegerlos ni a hacer pagar a la gente que los lastima, entonces hay que deshacernos de las leyes. No valen nada si no las ejecutamos y hacemos a la gente responsable de sus actos”, dijo Michael Schwab, abuelo de las víctimas.